Economia
Les negociacions a Brussel·les per les quotes de pesca per al Mediterrani s’encallen
Les converses són "molt complexes i dificils", segons expliquen fonts diplomàtiques
"L'aliança Espanya, Itàlia i França es manté unida en defensa d'una posició comuna per assegurar el futur del Mediterrani. Els tres països avancem en una mateixa direcció, amb una mateixa proposta que recull les particularitats de cada estat i que és satisfactòria pels tres", han indicat des del ministeri d'Agricultura i Pesca espanyol.
El document que l'executiu d'Ursula von der Leyen ha posat sobre la taula de negociació estableix una reducció del 65% dels dies de pesca per a la flota d’arrossegament de Catalunya el 2026, que reduiria els dies que els pescadors poden treballar dels 27 actuals a 9,7 dies per embarcació per tot l'any.
La proposta de Brussel·les, igual que l'any passat, va acompanyada d'un paquet de mesures de compensació que permetrien que el sector català pugui sortir a la mar més dies, fins a arribar als nivells de pesca del 2024.
Algunes d'aquestes mesures són l'ús de malles amb forats més grans, la instal·lació de portes hidropulsades o les vedes a més profunditat. La majoria d'aquestes solucions ja han estat implementades pel sector aquest any.
Tanmateix, la Comissió Europea demana ara introduir més mètodes de conservació mediambiental perquè els pescadors puguin feinejar els mateixos dies que el 2024, que ronden els 130 o 140 dies. Entre les mesures que planteja aquest Brussel·les com a noves hi ha la prohibició de pescar en zones de menys de 600 metres de fondària o ampliar les àrees protegides, ambdues de les quals són part de la negociació que s'està duent a terme al Consell de la UE des de dijous.
El ministre d'Agricultura i Pesca del govern espanyol, Luis Planas, va carregar durament contra els plantejaments de la Comissió Europea a la seva arribada a la reunió. Planas va dir que la proposta "sembla d'un altre planeta" i va titllar les exigències de Brussel·les "d'irreals". "És com enviar els pescadors a casa", ha criticat.
"El sector està fent un esforç ingent des del punt de vista de totes les mesures compensatòries; penso en el tema de les malles, de les portes voladores i de les vedes", va assenyalar el ministre. "Però aquest esforç no és infinit i la creativitat tampoc és infinita", va subratllar.
Espanya està dedicant gran part dels esforços de negociació a fer front comú amb Itàlia i França aconseguir més dies de pesca. El ministre espanyol ha mantingut reunions trilaterals amb els seus homòlegs de París i Roma. Igual que l'any passat, els tres estats miren de fer de contrapès de la proposta de la Comissió Europea, la qual consideren que posa en perill la viabilitat del sector pesquer mediterrani.
La intenció de la presidència del Consell de la UE era tancar un acord durant la tarda d'aquest divendres. Tanmateix, fonts diplomàtiques admeten que les converses "estan sent molt difícils". Els ministres porten reunits prop de 36 h. Històricament, el Consell d'Agricultura i Pesca del mes de desembre implica jornades de negociació maratonianes.
La discussió va començar dijous al matí i, segons expliquen fonts diplomàtiques, s'ha allargat fins a les quatre de la matinada d'aquest divendres. Les delegacions s'hi han tornat a posar a les set del matí. Per ara, no es descarta encara que el pacte pugui arribar durant la matinada de divendres a dissabte.