Internacional
Macron anuncia un nou servei militar voluntari a França a partir del pròxim estiu
Tindrà una duració de deu mesos, es durà a terme en territori francès i l'objectiu és formar 50.000 joves fins al 2035
El president de França, Emmanuel Macron, ha anunciat aquest dijous la creació d'un servei militar voluntari i remunerat que a partir de l'estiu de l'any vinent començarà a formar joves -homes i dones- d'entre 18 i 19 anys amb l'objectiu de reforçar les forces armades del país. La formació militar durarà deu mesos i es realitzarà només en territori nacional.
Segons ha detallat el govern francès, l'estiu del 2026 es començarà a formar 3.000 joves i l'objectiu és que l'any 2035 participin fins a 50.000 efectius. «La por no evita el perill. L'única manera d'evitar-lo és preparar-se», ha afirmat Macron durant l'anunci de la iniciativa des de la base militar de Varces-Allières-et-Risset. «Tenim necessitat de mobilització», ha subratllat.
«Hi ha una generació preparada per aixecar-se per la pàtria. Els nostres joves tenen ganes de comprometre's», ha assegurat el president francès. La remuneració que es donarà als joves que s'allistin al servei militar voluntari serà de 800 al mes. L'objectiu del govern francès és fer front a les «creixents amenaces» que afronta Europa, entre les quals hi ha l'expansionisme de Rússia.
L'anunci de Macron arriba només unes setmanes després que el govern de Bèlgica enviés unes 150.000 cartes a tots els joves de 17 anys del país per informar-los de la possibilitat de participar el 2026 en un servei militar voluntari d'un any, remunerat amb 2.000 euros nets al mes.
Segons va explicar el govern belga, el servei voluntari començarà el setembre del 2026 amb la formació militar de 500 homes i dones d'entre 18 i 25 anys. Tanmateix, la idea és que les places disponibles puguin anar augmentant progressivament fins a arribar a les 7.000 en els pròxims anys.
Juntament amb França i Bèlgica, el govern alemany de Friedrich Merz també va aprovar fa dues setmanes un projecte de llei per tirar endavant un nou servei militar al país, que també serà voluntari. Només el 2026, Alemanya vol reclutar 20.000 nous voluntaris, que rebran un salari brut de 2.600 euros al mes. L'objectiu final és augmentar el nombre de soldats alemanys per passar dels 182.000 actuals fins als 260.000 el 2035.