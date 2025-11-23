Actualitat
Suspenen els vols a Veneçuela després de l'alerta dels EUA d'una «intensa activitat militar»
La FAA va demanar a les companyies aèries «d'extremar les precaucions» en sobrevolar l'espai aeri davant una situació «potencialment perillosa a la regió»
L'espai aeri de Veneçuela s'ha quedat aquest diumenge sense rastre d'avions després de l'alerta emesa per l'Administració Federal d'Aviació dels Estats Units (FAA) d'una «intensa activitat militar».
En les últimes 24 hores, nombroses companyies, entre les quals l'espanyola Iberia, han decidit suspendre cautelarment els vols al país sud-americà. La FAA va demanar a les companyies aèries comercials «d'extremar les precaucions» en sobrevolar l'espai aeri de Veneçuela i el sud del Carib davant una situació «potencialment perillosa a la regió» i un «augment de l'activitat militar».
«Les amenaces podrien suposar un risc per a les aeronaus a qualsevol altitud, inclús durant el sobrevol o les fases d'enlairament o aterratge», va precisar la FAA.
Arran d'aquesta alerta de l'Administració Federal d'Aviació dels Estats Units, el nombre de vols que sobrevolen l'espai aeri de Veneçuela s'ha reduït a la mínima expressió, segons es pot comprovar a les aplicacions FlightRadar24 i FlightAware.
A banda d'Iberia, altres companyies com Avianca, TAP, Latam, Gol i Caribbean Airlines també han suspès aquest cap de setmana els seus vols amb Veneçuela. L'única aerolínia que opera amb normalitat és la veneçolana Avior.
«Com a president d'Avior Airlines vull transmetre tranquil·litat als nostres passatgers: tots els nostres vols nacionals i internacionals segueixen operant amb normalitat», ha anunciat el president de la companyia, Juan Bracamonte, en un missatge a X.