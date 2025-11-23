Política
Sánchez demana «revisar en profunditat» el pla de pau de Trump per a Ucraïna
El president espanyol exigeix que la Unió Europea i Ucraïna «s'asseguin a la taula de negociació»
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat «revisar en profunditat» el pla de pau de Trump per a Ucraïna i ha exigit que la Unió Europea i Ucraïna «s'asseguin a la taula de negociació».
«Europa ha estat molt clara durant aquestes últimes 48 hores. Donem la benvinguda al pla de pau, però Ucraïna i Europa han d'estar en aquestes converses, ja que afecta la seguretat de tot el continent», ha assenyalat Sánchez aquest diumenge en la seva compareixença per fer balanç de la cimera del G20 a Sud-àfrica.
«El més important és trobar espais de diàleg on es puguin trobar Europa i Ucraïna. El temps no hauria de ser un impediment», ha insistit Sánchez, que ha opinat sobre el límit de temps marcat per Trump del dijous 27 de novembre.
«Ho hem dit des del principi de la invasió. La guerra de Putin no és només una qüestió que afecta la sobirania nacional d'Ucraïna, sinó l'arquitectura de seguretat d'Europa», ha posat sobre la taula el president espanyol, que ha celebrat les converses que representants dels Estats Units, Ucraïna, França, Alemanya, Itàlia i la UE estan mantenint aquestes hores a Ginebra.
«Són moltes les coses que estan en joc. Estem parlant de la voluntat expressada per les armes de Putin de debilitar el projecte europeu», ha reflexionat en veu alta Sánchez.
«Un projecte basat en valors i en principis que tenen a veure amb la democràcia, amb el multilateralisme, amb un ordre basat en regles i amb el respecte al dret internacional», ha enumerat el president del govern espanyol.
«I, per tant, encara respectant i reconeixent l'esforç que fa l'administració dels Estats Units, crec que el pla de pau s'ha de revisar en profunditat», ha recalcat Sánchez.
«Sobretot perquè els europeus i els ucraïnesos ens puguem sentir representats, i així construir aquesta pau justa i duradora que mereix Ucraïna i també necessita Europa», ha conclòs el president espanyol.