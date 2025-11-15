Política
Trump anuncia una operació militar contra el suposat narcotràfic al Carib
El Departament de la Guerra activa la missió Llança del Sud per combatre els presumptes narcoterroristes
El secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, ha anunciat aquest dijous l'inici d'una operació militar al Carib i el Pacífic contra el suposat narcotràfic, un graó més en el marc de les execucions extrajudicials contra navegants de la zona a bord de presumptes narcollanxes.
Hegseth, al capdavant del rebatejat Departament de la Guerra, ha explicat a la xarxa social X: "El president Trump ens ha ordenat actuar i el Departament de Guerra compleix. Avui anuncio l'Operació Llança del Sud". Una missió que té per objectiu "expulsar els narcoterroristes" de "l'hemisferi occidental" i "protegir la pàtria" de les drogues.