Successos
Dos sospitosos detinguts pel robatori del Louvre quan un d’ells anava a sortir del país
Ambdós homes, d’uns 30 anys, eren al radar de la policia per antecedents de robatoris
Dos homes van ser detinguts en les últimes hores com a sospitosos del robatori de joies perpetrat al Louvre el 19 d’octubre passat, un d’ells quan provava d’abandonar el país per l’aeroport Roissy-Charles de Gaulle i l’altre a Seine-Saint-Denis, als afores de París.
Els arrestos van passar aquest dissabte, segons van avançar la revista Paris Match i el diari Le Parisien, i els dos homes romanen sota custòdia policial.
La primera detenció, la que va tenir lloc a l’aeroport, es va donar al voltant de les 22.00 hores (20.00 hores GMT) quan el sospitós en qüestió provava d’abandonar França en direcció presumptament a Algèria.
Aquella mateixa nit va ocórrer l’altra detenció, de la qual es van filtrar menys detalls. De l’operació es van encarregar Brigada de Repressió del Crim organitzat de París (BRB, per les seves sigles en francès) i l’Oficina Central de Lluita contra el Tràfic de Béns Culturals (OCBC).
Els dos van ser traslladats a les instal·lacions de la BRB a la seu de la policia judicial parisenca (al districte XVII de la capital) i la seva detenció provisional pot prolongar-se fins 96 hores.
Ambdós homes, d’uns 30 anys, eren al radar de la policia per antecedents de robatoris, segons va indicar Le Parisien, i suposadament formarien part del comando de quatre persones que va executar la sostracció de les joies de la Galeria Apol·lo del museu més visitat del món.
En el marc de la investigació del Louvre, se’ls acusaria de delictes de robatori en banda organitzada i associació il·lícita amb finalitats delictives. Les joies robades fa una setmana, de les quals no hi ha notícies, estan valorades econòmicament en 88 milions d’euros, encara que el seu valor patrimonial és incalculable.