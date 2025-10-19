Conflicte
Netanyahu acusa Hamàs d'incomplir l'alto el foc i ordena actuar amb força contra «objectius terroristes» a Gaza
Israel bombardeja el sud de Gaza i bloqueja l'entrada d'ajuda humanitària
El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha ordenat actuar «amb força» contra «objectius terroristes a la Franja de Gaza» després d'acusar Hamàs de «violar l'alto el foc», segons informa l'oficina del primer ministre. Netanyahu s'ha reunit amb el ministre de Defensa i els caps de seguretat després d'un suposat atac de Hamàs aquest matí a Rafah, al sud de Gaza.
L'exèrcit d'Israel ha respost amb un bombardeig des de l'aire en aquesta zona. Israel i Hamàs s'han acusat mútuament de trencar l'alto el foc que va entrar en vigor la setmana passada. El govern israelià, a més, ha ordenat aturar l'entrada de tota ajuda humanitària a la Franja.