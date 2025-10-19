Successos
Els lladres del Louvre van perdre una joia en la seva fugida, diu la ministra de Cultura
Segons el diari Le Parisien es tractaria de la corona de l’emperadriu Eugenia, que estaria fracturada
La ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, ha dit avui que els lladres que han robat avui en una de les galeries del Museu del Louvre han perdut en la seva fugida una de les joies sostretes, aparentment la corona de l’emperadriu Eugenia.
En una entrevista al canal TF1 en la qual se li preguntava per si s’havia localitzat una corona, Dati va respondre que «efectivament s’ha trobat una joia que s’està avaluant», sense precisar exactament quin és, encara que el diari Le Parisien, sense precisar les seves fonts, havia indicat poc abans que és la corona de l’emperadriu Eugenia i que està fracturada.