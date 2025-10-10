Política
Israel anuncia l'entrada en vigor de l'alto el foc a Gaza i comença a retirar el seu exèrcit de la Franja
Es tracta de la primera fase del pla promogut per Trump i anirà seguida de l'alliberament d'ostatges israelians
Israel ha anunciat finalment l'entrada en vigor de l'alto el foc a Gaza i ha començat a retirar les seves tropes de la Franja, d'acord amb el pla de pau promogut pel president dels Estats Units, Donald Trump, i que el govern de Benjamin Netanyahu va avalar dijous. Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han fet públic aquest divendres el matí que diversos comandaments havien començat a replegar-se parcialment del sud de la Franja. Es tracta de la primera fase del pla de pau de Trump i anirà seguit de l'alliberament dels ostatges israelians que encara hi ha a la Franja i que Hamàs s'ha compromès a alliberar en les pròximes 48 h. Posteriorment, segons l'acord, Israel deixarà en llibertat uns 2.000 presoners palestins.
«Estem en ple procés d’un desenvolupament crucial. En els últims dos anys hem lluitat per aconseguir els nostres objectius de guerra, i un dels objectius centrals és el retorn dels segrestats: tots, vius i morts. I ho farem», ha afirmat en un missatge a X aquest divendres a primera hora el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu.
«No hauríem pogut arribar fins aquí sense l’ajuda excepcional del president Trump i el seu equip [...] Aquests esforços, combinats amb el coratge dels nostres soldats que van entrar a Gaza, han creat una pressió militar i diplomàtica conjunta que ha aïllat Hamàs», ha defensat Netanyahu.
«L'acord d'alto el foc ha entrat en vigor a les 12 h. Des de les 12 h, les tropes de les FDI han començat a posicionar-se al llarg de les línies de desplegament actualitzades en preparació per a l'acord d'alto el foc i el retorn dels ostatges. Les tropes del Comandament Sud de les FDI continuen desplegades a la zona i seguiran eliminant qualsevol amenaça immediata», ha anunciat l'exèrcit israelià.