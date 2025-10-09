Política
Trump anuncia un pacte entre Israel i Hamàs per a la «primera fase» de l'acord de pau
El president nord-americà diu que els ostatges s'alliberaran «molt aviat» i que Israel retirarà tropes
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquesta matinada un pacte entre Israel i Hamàs per a la «primera fase» de l'acord de pau per Gaza. En un missatge a les seves xarxes socials, Trump ha dit que «tots els ostatges seran alliberats molt aviat» i que «Israel retirarà les seves tropes a una línia acordada» en un «primer pas cap a una pau forta i duradora». «Totes les parts seran tractades justament», ha afirmat Trump, que ha remarcat que es tracta d'un «gran dia pel món àrab, musulmà, Israel, totes les nacions que els rodegen i els Estats Units».
El govern israelià es reunirà aquest dijous per aprovar el pla, que el primer ministre Benjamin Netanyahu descriu com una «victòria moral» d'Israel. «Amb l'aprovació de la primera fase del pla, tots els nostres ostatges tornaran a casa. És un èxit diplomàtic i una victòria nacional i moral per a l'Estat d'Israel», ha assegurat Netanyahu.
El líder hebreu ha assegurat que gràcies a la «poderosa acció militar» d'Israel i «els magnífics esforços» de Trump s'ha arribat a un «punt d'inflexió».
Per la seva banda, Hamàs, en un comunicat difós per mitjans internacionals, ha assegurat que el pacte «posarà fi a la guerra a Gaza i garantirà la retirada completa de les forces d'ocupació, l'entrada d'ajuda humanitària i la implementació d'un intercanvi de presoners».
Hamàs ha agraït les tasques dels mediadors de Qatar, Egipte i Turquia, així com el rol de Trump, i ha demanat al líder nord-americà que garanteixi que Israel «compleix totalment amb els termes de l'acord».