Israel intercepta una segona flotilla que intentava arribar a Gaza

Entre els membres de les embarcacions hi ha tripulants espanyols, de Noruega, el Canadà, Austràlia o els EUA

Activistes de la Global Sumud Flotilla amb les mans enlaire durant l'abordament de la nau de l'exèrcit israelià, en una imatge d'arxiu.

Activistes de la Global Sumud Flotilla amb les mans enlaire durant l'abordament de la nau de l'exèrcit israelià, en una imatge d'arxiu.ACN

ACN

L'exèrcit israelià ha interceptat un segon grup d'embarcacions de la Global Sumud Flotilla que intentaven arribar a Gaza, segons ha informat aquest dimecres el ministeri d'Exteriors hebreu en un missatge a les xarxes socials. Entre els membres de les embarcacions, com la Conscience o Soul of my soul, hi ha tripulants espanyols i de països diversos com Noruega, el Canadà, Austràlia o els Estats Units. 

La Flotilla ha denunciat que se'ls ha detingut il·legalment. Segons Israel, tots estan «sans i estalvis» i seran deportats «el més aviat possible». A més, Israel encara reté sis membres de la primera flotilla, entre ells una espanyola acusada de «mossegar» una membre de l'equip mèdic hebreu.

