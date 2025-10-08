Política
Israel intercepta una segona flotilla que intentava arribar a Gaza
Entre els membres de les embarcacions hi ha tripulants espanyols, de Noruega, el Canadà, Austràlia o els EUA
L'exèrcit israelià ha interceptat un segon grup d'embarcacions de la Global Sumud Flotilla que intentaven arribar a Gaza, segons ha informat aquest dimecres el ministeri d'Exteriors hebreu en un missatge a les xarxes socials. Entre els membres de les embarcacions, com la Conscience o Soul of my soul, hi ha tripulants espanyols i de països diversos com Noruega, el Canadà, Austràlia o els Estats Units.
La Flotilla ha denunciat que se'ls ha detingut il·legalment. Segons Israel, tots estan «sans i estalvis» i seran deportats «el més aviat possible». A més, Israel encara reté sis membres de la primera flotilla, entre ells una espanyola acusada de «mossegar» una membre de l'equip mèdic hebreu.