L'exèrcit israelià intercepta l'últim vaixell de la Flotilla un dia i mig després d'iniciar l'operatiu

El 'Marinette' ha arribat a 42 milles nàutiques de Gaza

Imatge de tripulants de la Flotilla, entre ells Greta Thunberg, distribuïda pel govern israelià.Ministeri d'Afers Exteriors d'Israel

ACN

El Marinette, l'últim vaixell que quedava de la Flotilla Global Sumud, ha estat interceptat aquest divendres al matí per l'exèrcit israelià, aproximadament a 42,5 milles nàutiques de Gaza, segons han informat els organitzadors de la missió humanitària. 

L'operatiu militar israelià va començar dimecres a la nit i ha acabat unes 36 hores després amb la quarantena de vaixells interceptats i uns 400 detinguts traslladats al port d'Asdod per ser repatriats.

