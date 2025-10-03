Política
L'exèrcit israelià intercepta l'últim vaixell de la Flotilla un dia i mig després d'iniciar l'operatiu
El 'Marinette' ha arribat a 42 milles nàutiques de Gaza
El Marinette, l'últim vaixell que quedava de la Flotilla Global Sumud, ha estat interceptat aquest divendres al matí per l'exèrcit israelià, aproximadament a 42,5 milles nàutiques de Gaza, segons han informat els organitzadors de la missió humanitària.
L'operatiu militar israelià va començar dimecres a la nit i ha acabat unes 36 hores després amb la quarantena de vaixells interceptats i uns 400 detinguts traslladats al port d'Asdod per ser repatriats.