Política
Israel intercepta almenys una quinzena d’embarcacions de la Flotilla, segons els activistes
Els soldats continuen abordant vaixells durant la nit
L’exèrcit israelià ja ha assaltat almenys una quinzena d’embarcacions de la Global Sumud Flotilla, segons ha explicat la missió a través de les xarxes. Durant la nit, els soldats han anat abordant vaixells. Les últimes embarcacions interceptades han estat el ‘All in’, el ‘Seulle’ i l’’Oygono’.
L’operació va començar dijous al vespre, quan el grup de quaranta naus es trobava a unes 70 milles nàutiques de Gaza, en aigües internacionals, segons els activistes, però dins del perímetre d’exclusió marcat per l’armada hebrea, segons el govern de Benjamin Netanyahu. El govern d’Israel diu que les detencions s'han fet «de forma segura» i que els tripulants estan sans i estalvis. Els vaixells que no han estat aturats continuen cap a Gaza.
Les comunicacions i les càmeres de molts vaixells han caigut, però una vintena de vaixells continua navegant. Segons la missió, una quinzena d’embarcacions han estat interceptats i vuit més estant sent abordats. La situació dels tripulants es desconeix més enllà del que assegura el govern israelià, que dijous a la nit va apuntar que porten els tripulants de forma segura a un port d’Israel i que estan sans i estalvis.
La Flotilla denuncia que es tracta d'un atac «il·legal» contra «humanitaris desarmats» i «en aigües internacionals», i fan una crida als governs i líders mundials i a les institucions internacionals perquè proporcionin seguretat a les embarcacions.
El ministre d'Exteriors italià, Antonio Tajani, va assegurar a la RAI que l'operació militar d'Israel havia de durar fins a la mitjanit o la una de la matinada, segons li va comunicar el Ministeri d'Exteriors d'Israel, que també li va garantir que no faran servir la força ni la violència contra els activistes. Amb tot, els soldats han continuat actuant durant la nit.