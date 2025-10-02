Política
Israel dona per acabada la missió de la Flotilla i diu que un últim vaixell roman a distància
Assegura que cap embarcació ha aconseguit trencar el bloqueig i que tots els passatgers estan sans i estalvis
El govern d’Israel ha donat per acabada la missió de la Flotilla i assegura que un últim vaixell «d’aquesta provocació» roman a distància. En aquest sentit, adverteix que si s’acosta, també s’impedirà que entri en zona de combat activa, com s’ha fet amb la resta d’embarcacions.
Segons ha assegurat el Ministeri d’Afers Exteriors a les xarxes, «cap dels vaixells de provocació de la Hamàs-Sumud ha aconseguit entrar en una zona de combat activa o trencar el bloqueig naval legal». «La provocació de Hamàs-Sumud ha acabat», ha insistit, alhora que ha reiterat que tots els tripulants estan «sans i estalvis» i es dirigeixen a Israel, des d’on seran deportats a Europa.
Fonts propers al govern israelià han explicat a l’ACN que es preveu que els tripulants retinguts arribin cap a les 13 hores a port.
Protestes i represàlies diplomàtiques internacionals contra Israel
La intercepció de part de la Flotilla Global Sumud ha desencadenat protestes arreu del món i represàlies diplomàtiques internacionals contra Israel. Desenes de governs, sobretot dels països integrants de la missió, han denunciat l’operació del govern de Benjamin Netanyahu per aturar les embarcacions que es dirigien a Gaza per trencar el bloqueig humanitari que imposa Tel-Aviv a la Franja.
Espanya ha convocat l’encarregada de negocis d’Israel a Espanya per abordar la situació, mentre que Colòmbia expulsarà tota la delegació diplomàtica d'Israel. A Itàlia els sindicats SI-Cobas i CGIL, un dels més grans del país, han convocat una vaga general al país per la situació a Gaza arran de la intercepció de la Flotilla.
A més de Barcelona, les protestes ciutadanes també s'han desencadenat arreu del món. En ciutats europees com Roma, Brussel·les, Berlín o Atenes centenars de persones van sortir als carrers de forma espontània dimecres a la nit, poc després que Israel iniciés la intercepció dels vaixells de la Flotilla. També s'han produït manifestacions en altres ciutats com Istanbul, Bogotà o Buenos Aires.