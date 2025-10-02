Diari Més

Israel dona per acabada la missió de la Flotilla i diu que un últim vaixell roman a distància

Assegura que cap embarcació ha aconseguit trencar el bloqueig i que tots els passatgers estan sans i estalvis

Activistes de la Global Sumud Flotilla amb les mans enlaire durant l'abordament de la nau de l'exèrcit israelià

ACN

El govern d’Israel ha donat per acabada la missió de la Flotilla i assegura que un últim vaixell «d’aquesta provocació» roman a distància. En aquest sentit, adverteix que si s’acosta, també s’impedirà que entri en zona de combat activa, com s’ha fet amb la resta d’embarcacions. 

Segons ha assegurat el Ministeri d’Afers Exteriors a les xarxes, «cap dels vaixells de provocació de la Hamàs-Sumud ha aconseguit entrar en una zona de combat activa o trencar el bloqueig naval legal». «La provocació de Hamàs-Sumud ha acabat», ha insistit, alhora que ha reiterat que tots els tripulants estan «sans i estalvis» i es dirigeixen a Israel, des d’on seran deportats a Europa.

Fonts propers al govern israelià han explicat a l’ACN que es preveu que els tripulants retinguts arribin cap a les 13 hores a port.

Protestes i represàlies diplomàtiques internacionals contra Israel

La intercepció de part de la Flotilla Global Sumud ha desencadenat protestes arreu del món i represàlies diplomàtiques internacionals contra Israel. Desenes de governs, sobretot dels països integrants de la missió, han denunciat l’operació del govern de Benjamin Netanyahu per aturar les embarcacions que es dirigien a Gaza per trencar el bloqueig humanitari que imposa Tel-Aviv a la Franja. 

Espanya ha convocat l’encarregada de negocis d’Israel a Espanya per abordar la situació, mentre que Colòmbia expulsarà tota la delegació diplomàtica d'Israel. A Itàlia els sindicats SI-Cobas i CGIL, un dels més grans del país, han convocat una vaga general al país per la situació a Gaza arran de la intercepció de la Flotilla.

A més de Barcelona, les protestes ciutadanes també s'han desencadenat arreu del món. En ciutats europees com Roma, Brussel·les, Berlín o Atenes centenars de persones van sortir als carrers de forma espontània dimecres a la nit, poc després que Israel iniciés la intercepció dels vaixells de la Flotilla. També s'han produït manifestacions en altres ciutats com Istanbul, Bogotà o Buenos Aires

