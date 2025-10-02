Política
La Flotilla informa que almenys 10 embarcacions segueixen navegant i que un vaixell està a 7 milles de Gaza
La missió assegura que altres embarcacions segueixen el 'Mikeno' de prop mentre l’exèrcit segueix interceptant vaixells
La Flotilla ha informat que almenys 10 embarcacions de la missió segueixen navegant cap a Gaza i que una d’ells, el Mikeno, estava a set milles de la costa, en aigües israelianes, quan fa una estona el seu GPS ha deixat d’emetre. Altres vaixells el segueixen de prop, asseguren.
L’exèrcit israelià ha interceptat diversos vaixells durant el vespre de dimecres i la nit posterior, i s’ha emportat cap a port israelià els activistes detinguts. Des d’allà, iniciaran els tràmits per ser deportats. L’operació continua en marxa i vaixells d’Israel segueixen apropant-se a embarcacions de la Flotilla. El govern israelià ha reiterat aquest dijous que els tripulants estan sans i estalvis i ha tornat a distribuir imatges on apareix Greta Thunberg.