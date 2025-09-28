Política
Trump insinua que pot aconseguir avenços en les negociacions al Pròxim Orient
Hamàs nega que hagi rebut cap nova proposta d’alto el foc a Gaza
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha insinuat que pot aconseguir avenços en les negociacions al Pròxim Orient. «Hi ha una oportunitat real per a la grandesa al Pròxim Orient», ha dit aquest diumenge en un missatge a Truth Social.
El líder dels EUA ha assegurat que serà «una cosa especial»: «Per primera vegada. Ho aconseguirem!», ha afirmat sense donar més detalls. El dijous passat ja va avisar que un acord estava «a prop». Segons recullen mitjans com Al-Jazeera, Hamàs nega haver rebut cap nova proposta d’alto el foc a Gaza, però s’ha compromès a examinar «de manera positiva» qualsevol proposta que «garanteixi els drets del poble palestí».
En menys de dues setmanes farà dos anys dels atacs de Hamàs del 7 d’octubre i de l’inici de la guerra d’Israel a Gaza. Aquell dia el grup armat palestí va matar unes 1.200 persones a Israel i en va segrestar 250 més.
Durant aquests últims dos anys l’ofensiva israeliana ha matat més de 65.419 persones a Gaza, segons dades de l'Oficina de Nacions Unides per a la Coordinació d'Afers Humanitaris (OCHA, per les seves sigles en anglès). Els bombardejos i el bloqueig humanitari que Tel-Aviv imposa a la Franja han provocat la fam i l’OCHA calcula que uns 132.000 infants estan en risc de malnutrició greu.
El 16 de setembre una comissió d’investigació de les Nacions Unides va concloure que les autoritats israelianes i les forces de seguretat «han comès o continuen cometent actes que constitueixen un genocidi contra els palestins a la Franja de Gaza».
França, el Regne Unit, el Canadà i Austràlia, entre d’altres, han reconegut Palestina com a estat aquesta setmana per pressionar el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que va ser boicotejat per un gran nombre de delegacions a l’Assemblea General de l’ONU el divendres.