Societat
Un ciberatac causa retards i cancel·lacions de vols a diversos aeroports europeus
Londres Heathrow, Brussel·les o Berlín parlen d'importants afectacions en el sistema per fer el 'check-in'
Una «incidència tècnica» en un dels principals proveïdors a Europa de sistemes de facturació i embarcament de les aerolínies provoca importants retards i cancel·lacions aquest dissabte en aeroports com el de Londres Heathrow, Brussel·les o Berlín.
En un comunicat, l'aeroport de Brussel·les assegura que es tracta d'un «ciberatac» al proveïdor de serveis que afecta «diversos aeroports» i que per ara només es pot fer el procés de 'check-in' de forma manual. L'aeroport de Heathrow ha informat de problemes tècnics del proveïdor Collins Aerospace, que està treballant per «resoldre-ho ràpidament».
Segons fonts d'AENA, l'aeroport de Barcelona està operatiu i no té afectacions. L'aeroport de Londres recomana als passatgers arribar amb una «antelació màxima» a les instal·lacions, i afirma que hi ha personal addicional a les zones de facturació per intentar minimitzar les afectacions.
Des de Brussel·les, l'aeroport demana comprovar l'estat del vol abans d'acostar-se a les instal·lacions, i només anar-hi si està confirmat. A més, també recomana arribar amb dues hores d'antelació en cas de vols dins de la zona Schengen i amb més de 3 en cas dels serveis internacionals de llarga durada.