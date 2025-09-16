Internacional
La comissió d'investigació de l'ONU acusa Israel de genocidi a Gaza
Culpa Netanyahu «d'incitar» els atacs i sosté que els fets del 7 d'octubre van venir precedits de «dècades d'ocupació»
La comissió d'investigació de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) acusa Israel de cometre un genocidi a Gaza. En un document publicat aquest dimarts, l'organisme conclou que, «en base a proves raonables», les autoritats israelianes i les forces de seguretat «han comès o continuen cometent actes que constitueixen un genocidi contra els palestins a la Franja de Gaza».
Al mateix temps, l'ONU acusa el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu; el ministre de Defensa, Yoav Gallant, i el president Isaac Herzog «d'incitar» que es cometi el genocidi i, alhora, de «fracassar» en l'intent que les autoritats israelianes prenguin mesures per desincentivar tals comportaments.
Per altra banda, l'ONU apunta que els fets del 7 d'octubre «no van ser un fet aïllat» i assenyala que van venir precedits de «dècades d'ocupació il·legal i repressió sota una ideologia que promovia l'eliminació de la població palestina de les seves terres i la seva substitució».