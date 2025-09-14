Política
La UE titlla «d'escalada imprudent» la «violació» de l'espai aeri romanès per part de drons russos
L'alt representant d'Afers Exteriors avisa que Rússia està «amenaçant» la seguretat regional
L'alt representant d'Afers Exteriors de la Unió Europea, Kaja Kallas, ha qualificat «d'escalada imprudent» el dron rus que Romania ha interceptat aquest dissabte al seu espai aeri.
«La violació de l'espai aeri romanès per part de drons russos és una altra violació inacceptable de la sobirania d'un estat membre de la UE. Aquesta escalada imprudent i contínua amenaça la seguretat regional», ha afegit Kallas a través del seu compte a X.
L'alt representant de la UE ha mostrat la solidaritat amb Romania i ha assegurat que està en contacte amb el govern romanès, que va fer enlairar dos avions de combat F-16 per rastrejar el dron fins que va desaparèixer.