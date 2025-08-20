Internacional
Israel mobilitza 60.000 reservistes per tirar endavant l'ocupació de la ciutat de Gaza
La decisió també implica allargar el servei a 20.000 reservistes més que ja estaven actius
Israel ha enviat aquest dimecres al matí l'ordre per mobilitzar 60.000 reservistes per tirar endavant amb l'ocupació de la ciutat de Gaza, segons han informat les Forces de Defensa d'Israel (FDI). A més, s'ha decidit ampliar el servei a 20.000 reservistes més que ja estaven en actiu i que ara hauran d'allargar la seva estada a l'exèrcit hebreu.
La decisió s'ha pres «després de debats en profunditat sobre el volum de personal necessari» per seguir amb els plans del primer ministre Benjamin Netanyahu d'avançar en l'ocupació de la Franja. Les IDF apunten que la decisió ha estat aprovada pel ministre de Defensa, Israel Katz, «després que se li presentessin totes les implicacions». Així mateix, l'exèrcit israelià ha confirmat aquest dijous que ha reprès els combats a Jabalia i els afores de la ciutat de Gaza.
«Les tropes estan desmantellant infraestructures militars tant a la superfície com sota terra, neutralitzant combatents i consolidant el control operatiu a la zona», ha afirmat l'IDF en un comunicat.
Així mateix, s'han enviat avisos a la població civil perquè es desplaci cap al sud de la Franja.
La decisió de mobilitzar els reservistes arriba després que Hamàs aprovés les bases per a un alto el foc, segons informava Al Jazeera, que implicaria una pausa dels combats de 60 dies i l'alliberament de la meitat dels ostatges que encara té en el seu poder.
Per ara, Israel no ha respost a aquestes informacions, i tira endavant amb el seu pla per ocupar Gaza.