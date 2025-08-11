Internacional
Israel mata sis periodistes palestins a Gaza, cinc d'ells d'Al-Jazeera
La televisió condemna les morts com «un altre atac flagrant i premeditat contra la llibertat de premsa»
Israel ha matat cinc periodistes d'Al-Jazeera a Gaza, un d'ells el conegut corresponsal Anas Al-Sharif, i un sisè periodista freelance, segons ha confirmat la cadena. L'equip d'Al-Jazeera, format per dos periodistes i tres càmeres, ha mort en un atac contra la seva tenda, situada a prop de l'hospital d'Al-Shifa de Gaza, i identificada clarament com a espai de premsa.
En un comunicat, la televisió ha condemnat les morts, conseqüència d'un «altre atac flagrant i premeditat contra la llibertat de premsa». «L'ordre d'assassinar Anas Al-Sharif, un dels periodistes més valents de Gaza, i els seus col·legues és un intent desesperat de silenciar les veus que denuncien la imminent presa i ocupació de Gaza», afegeixen.
Israel ha confirmat l'atac deliberat contra el corresponsal d'Al-Jazeera i el seu equip, a qui acusa de formar part de Hamàs «fent-se passar per periodista».
«Al-Sharif era el cap d'una cèl·lula terrorista de Hamàs i responsable d'atacs amb coets contra civils israelians i tropes de l'IDF», afirma l'exèrcit israelià en un comunicat.
Al-Jazeera ha negat que hi hagi cap evidència que el seu corresponsal a Gaza formés part de Hamàs.
En un missatge publicat al seu perfil a X, que havia deixat preparat en cas de la seva mort, el periodista d'Al-Jazeera afirma que «mai» ha dubtat en «transmetre la veritat tal com és, sense distorsions ni falsificacions». «Si aquestes paraules t'arriben, sàpigues que Israel ha aconseguit matar-me i silenciar la meva veu», assenyala el text.
En el missatge, Al-Sharif demana aixecar la veu contra les accions d'Israel. «Us exhorto a no deixar que les cadenes us facin callar, ni que les fronteres us frenin», afirma, i afegeix: «no oblideu Gaza».
L'ONU ha condemnat l'atac d'Israel, que considera una «greu vulneració del dret internacional humanitari». En un comunicat a X, l'Oficina pels Drets Humans de les Nacions Unides ha recordat que Israel «ha de respectar i protegir tots els civils, inclosos els periodistes».
Segons ha apuntat l'ONU, «almenys 242 periodistes palestins han mort a Gaza des del 7 d'octubre del 2023». «Demanem accés immediat, segur i sense restriccions a Gaza per a tots els periodistes», afegeix l'organització internacional.