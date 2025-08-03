Actualitat
Netanyahu demana que la Creu Roja subministri menjar i atenció mèdica als ostatges a Gaza
La petició del mandatari israelià arriba després que en els últims dies Hamàs i la Gihad Islàmica difonguessin imatges de dos captius famèlics
El primer ministre israelià, Benjamín Netanyahu, va demanar aquest diumenge al Comitè Internacional de Creu Roja que subministri aliments i atenció mèdica «immediata» als ostatges que Hamàs reté a Gaza, recull un comunicat difós per la seva Oficina.
«El primer ministre Benjamin Netanyahu va conversar amb el cap de la delegació de la Creu Roja a la nostra regió, Julian Larison, i va sol·licitar la seva participació en el subministrament d’aliments als nostres ostatges i a brindar-los atenció mèdica immediata», recull la nota.
La petició del mandatari israelià arriba després que en els últims dies Hamàs i la Gihad Islàmica difonguessin imatges de dos captius famèlics i en molt mal estat de salut, que han commocionat als seus familiars després de més d’any i mig segrestats.
«(...) la mentida de Hamàs sobre la fam ressona a tot el món, mentre que la fam sistemàtica s’adreça contra els nostres ostatges, que pateixen brutals abusos físics i mentals. El món no pot romandre impassible davant de les impactants imatges que recorden els crims nazis», va traslladar Netanyahu a Larison durant la trucada.
Las Brigadas Al Qasam, el braç armat de Hamàs, van difondre aquest dissabte un nou vídeo de l’ostatge Evyatar David, de 24 anys, en el qual mostra una primesa extrema i en el qual demana un acord que li permeti tornar a casa, a més que Israel deixi entrar aliment Gaza.
Des que va començar l’ofensiva israeliana contra Gaza, després dels atacs de Hamàs del 7 d’octubre de 2023, almenys 175 persones han mort per fam o desnutrició, inclosos 93 de menors, segons el registre de les autoritats sanitàries locals.
La majoria de les morts s’han registrat durant les últimes setmanes, després de mesos de bloqueig a l’entrada d’ajuda humanitària per part d’Israel, que controla tots els accessos a l’assetjat territori. Entre el 2 de març i el 19 de maig el bloqueig va ser total, mentre que el flux d’ajuda és ara molt limitat.