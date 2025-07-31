Societat
Kamchatka es desperta sacsejada per nombroses rèpliques del terratrèmol
Les autoritats no han activat les alertes de tsunami després d’aquests nous moviments
La península de Kamchatka, a l’extrem orient de Rússia, s’ha despertat aquest dijous sacsejada per nombroses rèpliques del terratrèmol de magnitud 8,8 que es va produir ahir a la regió i que ha estat el sisme més important des de 1952.
En l’espai d’una hora s'han registrat vuit terratrèmols de magnituds entre 4,5 i 6,7 al costat de les costes de Kamchatka, ha informat el Servicio Geofísico Unificado rus al seu canal de Telegram.
Les autoritats no han activat les alertes de tsunami després d’aquests nous moviments tel·lúrics. Segons els científics russos, el procés de rèpliques, de menor magnitud, podria estendre’s durant diversos mesos.
Experts consultats per l’agència oficial russa TASS han indicat que les conseqüències ecològiques del terratrèmol de dimecres són mínimes.
«No veig conseqüències importants. Només alguns lleons marins van ser assolits per la caiguda de roques. Lo principal és que aquesta vegada no hi va hagut accidents a les centrals nuclears japoneses», ha comentat Román Pukálov, cap dels programes de protecció ambiental de Patrulla Verda.
La península de Kamchatka és un dels territoris amb més activitat volcànica i sísmica del món, arribant fins i tot a ser perillosa per a l’aviació civil pels abundants núvols de cendra que expulsen periòdicament els volcans encara actius.