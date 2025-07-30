Successos
Un terratrèmol de magnitud 8,8 a la península russa desencadena alertes de tsunami al Pacífic
Japó, Hawaii, Alaska, Canadà i diversos països de Llatinoamèrica estàn en alerta
Un terratrèmol de magnitud 8,8 davant les costes del sud de la península russa de Kamchatka ha desencadenat aquest dimecres alertes de tsunami a diversos països banyats per l’oceà Pacífic, entre ells Japó, els territoris nord-americans de Hawaii i Alaska, Canadà i a diversos països de Llatinoamèrica.
El sisme es va registrar a les 8:25 hora local japonesa (23:25 GMT de dimarts), va informar l’Agència Meteorològica del Japó (JMA), que va estimar una magnitud preliminar de 8 que va revisar després a 8,7 i posteriorment a 8,8.
El Servei Geològic dels Estats Units (USGS) també va detectar la tremolor, l’epicentre de la qual va estimar a uns 18,2 quilòmetres de profunditat sobre el llit marí.
Malgrat la seva gran magnitud, el terratrèmol amb prou feines es va notar al Japó, on va assolir el nivell dos de l’escala sísmica nipona de set nivells (centrada en mesurar l’agitació a la superfície i el potencial destructiu) a les ciutats de Kushiro, Akkeshi, Shibetsu i Betsukai, a l’extrem sud-est de l’illa d’Hokkaido, al nord d’arxipèlag nipó i al sud-oest de l’epicentre.
Les autoritats japoneses van constatar l’arribada aquest dimecres d’un tsunami de fins 40 centímetres a l’illa d’Hokkaido, al nord del Japó, després que s’emetés una alerta.
Les primeres onades van arribar a la ciutat d’Hanasaki, a Nemuro, a les 10:30 hora local (01:30 GMT), mentre que a les localitats d’Hamanaka, el port de Kushiro i Ako es van observar tsunamis d’altura semblant, segons va detallar la cadena japonesa NHK.
L’altura del tsunami podria elevar-se, ja que poden transcórrer diverses hores des de l’arribada de les primeres onades fins que es registra l’altura màxima d’aquest fenomen.
Les autoritats japoneses van ordenar l’evacuació de les zones costaneres des de l’est i sud d’Hokkaido, i les prefectures d’Aomori, Iwate, Miyagi, Fukushima, Ibaraki, Chiba, Kanagawa, Shizuoka, Mie i Wakayama, a les costes del Pacífic que inclouen tota la meitat aquest i part del centre de l’arxipèlag, davant de la previsió que els tsunamis puguin assolir els tres metres.
A més, la badia de Tòquio es troba subjecta a un avís de tsunami de fins un metre, així com la d’Osaka, on se celebra l’Exposició Universal, i les illes de Shikoku (oest), Kyushu (sud-oest) i Okinawa (sud-oest).
També s’esperen tsunamis de fins 20 centímetres a les costes del mar del Japó.
L’Oficina Nacional d’Administració Oceànica i Atmosfèrica (NOAA) va elevar al màxim l’alerta per risc de tsunami a tot l’estat de Hawaii, ubicat al mig de l’oceà Pacífic, així com en l’extrem més occidental d’Alaska. A més va emetre una precaució per a tota la costa oest dels Estats Units i el Canadà.
El governador de Hawaii, Josh Green, va decretar l’estat d’emergència a l’arxipèlag i va cridar a la població a evacuar les zones costaneres.
Les autoritats canadenques van demanar als habitants de gran part de la seua costa del Pacífic que evitin les platges i les zones litorals.
A les Filipines es va alertar de l’arribada d’onades de «menys d’un metre» en diversos punts costaners de l’arxipèlag. «Es preveu que les primeres onades del tsunami arribin entre 13:20 i 14:40 hora local (5:20 i 6:40 GMT)», va assenyalar el Departament de Sismologia.
Segons els resultats de l’anàlisi de l’Agència indonèsia de Meteorologia, Climatologia i Geofísica (BMKG), el terratrèmol té el potencial de causar un tsunami amb altura inferior a 0,5 metres.
Alerta generalitzada en el pacífic llatinoamericà
El Centre d’Alertes de Tsunamis (CAT) de la Secretaria de Marina (Semar) de Mèxic va emetre una alerta per a les costes del Pacífic mexicà, on s’espera l’arribada d’altures menors a 20 centímetres a partir de les 02.00 hora local (08.00 GMT de dimecres) i fins cinc hores després en Ensenada, Punta Abreojos (Baja California), Cabo San Lucas (Baja California Sur), Mazatlán (Sinaloa), Puerto Vallarta (Jalisco), Manzanillo (Colima), San Blas (Nayarit), Lázaro Cárdenas (Michoacán), Acapulco (Guerrero), Salina Cruz (Oaxaca) i Puerto Madero (Chiapas).
En tant, l’Agència de Meteorologia de l’estat de Chiapas (AMC) també va apuntar costes de Guatemala (Champerico), El Salvador (Acajutla), Nicaragua (Corinto) Costa Rica (Quepos) i Panamà (Punta Mala).
El president Gabriel Boric va informar que hi ha una «alerta de tsunami per a tota la costa de Xile per demà (dimecres)» i que segons el protocol s’evacuarà «tres hores abans de l’estimació de l’arribada de l’onada».
L’alerta aplica per a les regions d’Atacama, Coquimbo i Valparaíso, i estat de precaució en Arica i Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén i Magallanes.
El Centre Nacional d’Alerta de Tsunamis de l’Equador va llançar una advertència davant de l’«alta probabilitat» d’un tsunami que afecti les Illes Galàpagos i per a les costes del territori continental es manté l’observació.
En cas d’arribar un tsunami a les costes equatorianes, ho faria en els primers punts a les 10.00 hora local de Galápagos i a les 11.00 hora local continental (16.00 GMT), i en els punts més allunyats arribaria entorn de les 13.00 hores (18.00 GMT).
La Direcció d’Hidrografia i Navegació de la Marina de Guerra del Perú va llançar una alerta de tsunami per a tot el litoral del país.
En canvi, la Dirección General Marítima (Dimar) de Colòmbia va informar que «no existeix amenaça de tsunami» per a la costa del pacífic colombià.
Poc després del terratrèmol van començar a circular imatges en xarxes socials de danys estructurals en localitats de la península de Kamchatka, entre elles l’ensorrament parcial d’una guarderia en el Krai de Kamchatka, mentre que el governador de la regió de Sajalín, va publicar fotos de danys a l’illa de Paramushir.