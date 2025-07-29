UE
Brussel·les insisteix que l'acord comercial amb Trump no inclou concessions en la normativa digital comunitària
La Comissió Europea diu que l'aranzel del 15% a les farmacèutiques s'aplicarà quan acabi la investigació de Washington
La Comissió Europea ha reiterat que l'acord comercial tancat amb els Estats Units no inclou concessions en la normativa digital comunitària. «Permeteu-me ser molt clar sobre això: no canviem les nostres regles. No renunciem al nostre dret a regular de manera autònoma en l'àmbit digital», ha insistit aquest dimarts el portaveu comunitari a càrrec de Comerç, Olof Gill, després que la Casa Blanca emetés un comunicat en què deia que, com a part de l'acord, Washington i Brussel·les abordaran «les barreres digitals injustificades». Sobre les farmacèutiques, l'executiu comunitari també ha insistit que se'ls aplicarà un aranzel del 15% un cop els Estats Units finalitzin la investigació sobre el sector que té oberta des de fa mesos.
Des que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president dels Estats Units, Donald Trump, van segellar diumenge a Escòcia l'acord comercial per posar fi a la guerra comercial les versions sobre els termes del pacte s'han anat contradient.
Per ara, no s'ha fet públic cap document o paper sobre quines són les bases de l'acord. Segons l'executiu comunitari, ambdues parts treballen des de diumenge en un comunicat conjunt sobre l'entesa comercial, que podria arribar en les pròximes hores i dies. Malgrat això, des de Brussel·les insisteixen que el comunicat que es faci públic serà un document sobre l'acord polític i no comportarà obligacions legals.
Entre les contradiccions pel que fa a les versions de Washington i Brussel·les hi ha els aranzels sobre les farmacèutiques. Diumenge, Von der Leyen va assegurar que l'aranzel del 15% afectarà a la majoria de productes exportats des del bloc comunitari als Estats Units, inclosos els productes farmacèutics, els semiconductors o els cotxes.
Tanmateix, l'executiu comunitari ha indicat en les últimes hores que els productes farmacèutics fabricats a la UE queden lliures ara com ara de l'aranzel del 15% pactat amb l'administració de Trump. Segons Brussel·les, fins que no finalitzi la investigació que la Casa Blanca té oberta sobre el sector, els Estats Units no aplicaran aranzels al sector -deixant-los en el 0% actual-.
Per contra, en un comunicat fet públic dilluns, la Casa Blanca va assegurar que el gravamen del 15% s'aplicarà als productes farmacèutics exportats des de la UE als Estats Units a partir d'aquest divendres 1 d'agost.
«Sobre els productes farmacèutics, l'important és la declaració conjunta en què estem treballant. No puc precisar quan, però estem treballant-hi i esperem tenir-la aviat. Segons entenem, el límit aranzelari del 15% afectarà els productes farmacèutics i només s'aplicarà quan es publiquin els resultats de la investigació, que també esperem aviat», ha indicat Gill.
«De totes maneres, el moment exacte en què entri en vigor cada aranzel dependrà de la implementació tècnica. Si em pregunten quan s'activarà un o un altre, no puc dir-ho amb precisió, en part perquè estem finalitzin la declaració conjunta», ha afegit. Dilluns, un alt càrrec de la UE assegurava que divendres «no s'aplicaran aranzels» als productes farmacèutics.
Normativa digital, energia i compres militars
Les contradiccions entre ambdues parts també tenen a veure amb la normativa digital comunitària, fortament criticada per Trump, que considera que són «barreres» per a les empreses estatunidenques. Brussel·les ha reiterat en diverses ocasions en les últimes hores que l'acord comercial no inclou concessions en aquesta matèria.
Tot i això, l'administració nord-americana assegurava en el seu comunicat que Washington i Brussel·les treballaran per abordar «les barreres digitals injustificades» com a part del pacte segellat a Escòcia.
De nou, la Comissió Europea ha sortit a negar-ho. «No canviem les nostres regles», ha insistit Gill. «La declaració de la Casa Blanca diu que hem confirmat que no adoptarem ni mantindrem gravàmens per l'ús de les xarxes o les transmissions electròniques. Això és correcte, però no afecta les nostres normes ni el nostre espai regulador», ha sentenciat.
El mateix passa amb el compromís de compra d'energia nord-americana. Segons Washington, la UE «redoblarà» les seves compres de combustibles -gas natural liquat, petroli i nuclear- amb una inversió de 750.000 milions de dòlars durant tot el mandat de Trump, és a dir, uns 250.000 milions anuals.
Von der Leyen va assegurar diumenge que la xifra respon a la voluntat de la UE de deixar de dependre de l'energia russa. Segons Brussel·les, els càlculs «no s'han fet a l'aire», però són una «intenció» i no un «compromís» -igual que en el cas del compromís d'invertir 600.000 milions de dòlars- perquè l'executiu no té competències per determinar les compres energètiques dels governs nacionals i les empreses.
«La Comissió Europea no està comprant cap d'aquestes matèries primeres i el govern estatunidenc tampoc les està venent [...] Tot això són decisions comercials de les empreses, que són les que compren i venen», ha subratllat el portaveu comunitari.
Washington també diu en el seu comunicat que la UE ha acordat comprar quantitats «significatives» d'equipament militar estatunidenc. Tot i això, dilluns Brussel·les ja va deixar clar que això no forma part de l'acord perquè les competències són nacionals.
Crítiques dels estats membres
Preguntat sobre les crítiques expressades per alguns membres com França o la resignació d'altres com Espanya, Gill ha defensat que els estats membres van estar informats sobre l'estat de les negociacions amb els Estats Units en tot moment i que, per tant, coneixien el contingut de l'acord.
«La freqüència i profunditat de les consultes amb els nostres estats membres ha sigut com mai. I, gràcies a aquest contacte estret, també amb les nostres indústries i parts interessades, vam poder establir unes negociacions amb els Estats Units amb la confiança que parlàvem amb nom de tota la UE», ha dit el portaveu comunitari a càrrec de Comerç.
«Per descomptat, hi haurà diferències d'opinió sobre si hauríem d'haver fet allò o això. Però, com he dit, confiem que hem evitat el pitjor escenari possible», ha sentenciat.