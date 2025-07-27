Actualitat
Israel anuncia una «pausa tàctica» en els atacs a Gaza per l'entrada d'ajuda humanitària
La decisió arriba arran de l'onada internacional de condemnes públiques per la fam i la malnutrició entre els civils
Israel ha anunciat per a aquest diumenge una «pausa tàctica» en els atacs en algunes zones de Gaza com a part d'un «esforç per augmentar l'escala d'ajuda humanitària que entra a la Gaza». En un comunicat, l'exèrcit israelià també ha confirmat que designarà «rutes segures» per a l'entrada de combois d'ajuda humanitària de l'ONU i organitzacions internacionals que distribueixin «menjar i medicina a la població arreu de la Franja de Gaza».
Les rutes estaran obertes entre les 06.00 h i les 23.00 h. La decisió d'Israel arriba després d'una onada de condemnes internacionals per la fam i la malnutrició que pateix la població civil a Gaza, especialment els nens. Dissabte, Israel ja va anunciar el llançament aeri d'ajut.
Les organitzacions humanitàries que són al terreny acusen Israel de provocar fam deliberadament i de disparar contra civils que acudeixen a buscar menjar als punts de repartiment. L'ONU i diversos governs internacionals també han aixecat la veu contra la fam i han exigit en les últimes setmanes a Tel-Aviv la fi immediata de la crisi humanitària. L'exèrcit rebutja aquestes acusacions de «fam deliberada».
Segons Israel, la pausa en els atacs militars es farà en «zones on l'IDF no està operant»: Al-Mawasi, Deir al-Balah i la ciutat de Gaza. Serà entre les 10.00 h i les 20.00, i començarà aquest mateix diumenge.
«La decisió s'ha coordinat amb l'ONU i organitzacions internacionals després de converses sobre el tema», ha afirmat l'exèrcit.
L'Agència de les Nacions Unides per als refugiats palestins (UNRWA) va advertir dissabte que els llançaments aeris d'ajuda humanitària a Gaza «no revertiran la fam creixent».
«Són cars, ineficients i fins i tot poden matar civils que passen fam», va afirmar el secretari general de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, en un missatge a 'X' en què va descriure la iniciativa com una «distracció i una cortina de fum».
«Una fam provocada per l'ésser humà només es pot resoldre amb voluntat política», va afirmar, exigint la fi del setge a Gaza i l'obertura de tots els passos per garantir «moviments segurs i un accés digne per a les persones que necessiten ajuda».