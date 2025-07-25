UE
Von der Leyen es reunirà amb Trump a Escòcia per intentar tancar un acord comercial i evitar els aranzels
La presidenta de la CE ha pactat la trobada amb el president nord-americà després d'una trucada telefònica
Ursula von der Leyen ha anunciat a través de la xarxa social X que es reunirà aquest diumenge a Escòcia amb Donald Trump per intentar tancar un acord comercial que eviti els aranzels del 30% amb què el president dels Estats Units d'Amèrica (EUA) amenaça les importacions europees a partir de l'1 d'agost.
La presidenta de la Comissió Europea (CE) ha explicat que «després d'una bona conversa telefònica» amb el mandatari republicà, han acordat la reunió de diumenge «per parlar de les relacions comercials transatlàntiques» i de com es poden «mantenir fortes».
Dimecres transcendia que la UE i els EUA ultimen un acord per situar els aranzels als productes europeus en un 15%.