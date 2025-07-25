Internacional
França, el Regne Unit i Alemanya demanen «acabar ara» amb la «catàstrofe humanitària» a Gaza
Exigeixen un «alto el foc immediat» i advoquen per la solució «negociada» dels dos estats
França, el Regne Unit i Alemanya han demanat en un comunicat conjunt «acabar ara» amb la «catàstrofe humanitària» a Gaza. Els tres líders europeus exigeixen que la població civil palestina pugui tenir accés «sense més dilació» a aigua i menjar, en el marc d'una crisi humanitària provocada pel bloqueig de l'exèrcit israelià a la franja que, segons entitats de cooperació internacional, està causant morts de fam, especialment menors d'edat. Al comunicat, els tres governs consideren «inacceptable» retenir l'assistència humanitària essencial per a la població i fan una crida al govern israelià a aixecar «de forma immediata» les restriccions perquè l'ajuda pugui arribar als palestins.
En el marc del conflicte provocat per l'atac de Hamàs a població israeliana el 7 d'octubre del 2023, França, el Regne Unit i Alemanya consideren que «ha arribat l'hora d'acabar la guerra a Gaza» i urgeixen totes les parts a acordar «un alto el foc immediat».
Així, fan una crida a l'alliberament «incondicional» dels ostatges que la milícia islamista reté des de fa prop de dos anys i consideren «imperatiu» el «desarmament» de Hamàs, que creuen que «no ha de tenir cap rol» en el futur de Gaza.
De la mateixa manera, els tres països s'oposen «fermament» a la imposició de la sobirania israeliana sobre els territoris palestins ocupats i alerten que «amenaces d'annexió, assentaments i actes de violència dels colons contra els palestins soscaven les possibilitats d'una solució negociada dels dos estats».
Per a la «pròxima fase» a Gaza també consideren imprescindible la retirada de les forces israelianes i la destitució dels líders de Hamàs, «passos clau» per a la solució negociada dels dos estats.
El comunicat s'ha fet públic l'endemà que el president de França, Emmanuel Macron, anunciés que el país reconeixerà l'estat de Palestina el setembre vinent en una declaració oficial a les Nacions Unides. Un anunci que ha disgustat Israel i que ha estat menystingut pel principal soci del govern de Benjamin Netanyahu, el president dels Estats Units, Donald Trump.