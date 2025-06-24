Internacional
Trump diu que Espanya és «un problema» per a la despesa militar de l’OTAN
Fonts de la Moncloa afirmen que les declaracions «entren en la normalitat» i que evitaran el «xoc» amb els EUA
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha afirmat que Espanya és «un problema» per a l’OTAN per les reticències del govern de Pedro Sánchez a augmentar la partida en defensa. De camí a la cimera de l’OTAN a bord de l’Air Force One, Trump ha criticat aquest dimarts que Pedro Sánchez no hagi acceptat l’acord de l’OTAN per elevar l’objectiu de despesa: «És molt injust per a la resta». Fonts de la Moncloa asseguren que aquestes declaracions «entren en la normalitat» i que evitaran el «xoc» amb Trump a la cimera. «No pretenem torpedinar la cimera, complirem amb l’OTAN», diuen, afegint que han mantingut contactes «directes i indirectes» amb els EUA. Sánchez coincidirà amb Trump a les set del vespre al sopar oficial de la cimera de la Haia.
Els líders de l’OTAN van arribar a un principi d’acord el diumenge per invertir un 5% del PIB en defensa -un 3,5% en despesa militar directa i un 1,5% en àrees com la seguretat o la indústria-. Tot i això, el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte va assegurar en una missiva a Sánchez que atorgarà «flexibilitat» a l'Estat per «determinar el seu propi camí sobirà per assolir els objectius de capacitat».
En una compareixença el diumenge, Sánchez va celebrar el pacte assegurant que no gastarà més del 2,1% del PIB en defensa i seguretat, ja que l’objectiu del 3,5% és «incompatible» amb l’estat del benestar.
Tanmateix, Rutte va avisar el dilluns que Espanya haurà d'invertir un 3,5% del seu PIB en defensa si vol complir els objectius de capacitat acordats a l'OTAN a principis d'aquest mes de juny. «L'OTAN està absolutament convençuda que Espanya haurà d'invertir el 3,5% del seu PIB, i cada país haurà d'informar periòdicament sobre què està fent per assolir els seus objectius», va apuntar en la roda de premsa prèvia a la cimera anual que enguany se celebra a la Haia (Països Baixos).
Pel que fa a les declaracions de Rutte, fonts de la Moncloa diuen que són unes declaracions que «entren dins del pactat». Així, el govern espanyol admet que hi ha una «discrepància» amb el secretari general sobre com Espanya pot afrontar les demandes de l’OTAN.
Més missatges contra Espanya
En una publicació a la xarxa social 'The Truth' prèvia al sopar oficial de la cimera, Trump ha compartit la imatge d'una agència de notícies on apareix un gràfic de la despesa en defensa de cada estat membre de l'aliança, amb Espanya a la cua en inversió. La notícia adjunta porta per títol «Espanya amenaça de descarrilar la cimera de l'OTAN», i en la peça apareix -a banda de fotos de Trump i Rutte- una imatge de Sánchez acompanyada d'un text on es llegeix «el president espanyol adverteix que el nou objectiu [del 5%] seria incompatible amb l'estat del benestar».
El president estatunidenc ha acompanyat la il·lustració amb un missatge on treu pit de la inversió en defensa dels Estats Units, del 3,38% del seu PIB, que en termes absoluts sobrepassa el conjunt d'estats membres de l'organització. «Els Estats Units inverteixen gairebé 1 bilió de dòlars; és increïble! Ho discutirem aviat amb els membres de l'OTAN», ha escrit.
Polònia defensa Espanya
En paral·lel als missatges de Trump, altres dirigents de l'aliança han expressat el seu suport a Espanya, recordant el seu compromís amb l'aliança. En declaracions a la premsa des de la Haia, el ministre d'Afers Exteriors polonès, Radoslaw Sikorski, ha apuntat que Espanya és «un gran aliat i un país amic», tot i que també ha recordat que cap país de l'OTAN pot desmarcar-se de la declaració final que se signarà al final de la cimera.