Conflicte
Trump avisa Israel que si ataca l’Iran estarà vulnerant l’alto el foc: «No llanceu aquestes bombes»
El president dels EUA demana a Netanyahu aturar les operacions militars contra Teheran
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha avisat Israel que si ataca l’Iran estarà vulnerant l’alto el foc pactat entre els dos països. «No llanceu aquestes bombes. Si ho feu, serà una violació major», ha advertit aquest dimarts en un missatge a Truth Social. El republicà ha instat al govern de Benjamin Netanyahu a aturar les operacions militars contra Teheran. «Porteu els vostres pilots a casa ara mateix!», ha ordenat. Tel-Aviv ha acusat l’Iran de «violar greument» l'alto el foc poc després de la seva entrada en vigor aquesta matinada i ha avisat que respondrà «amb força».
El règim iranià ha negat haver violat la pausa, segons mitjans iranians.
Poc després de l'entrada en vigor de la pausa anunciada per Trump dilluns a la nit, l'exèrcit israelià ha fet saltar les sirenes al nord d'Israel en detectar el llançament de míssils des de territori iranià. «Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han identificat el llançament de míssils des de l'Iran contra territori d'Israel», ha dit l'exèrcit en un comunicat. «Els sistemes de defensa estan treballant per interceptar l'amenaça», ha afegit.
«A la llum de la greu violació de l'alto el foc duta a terme pel règim iranià, respondrem amb força», ha dit el cap de l'estat major de l'exèrcit d'Israel en un comunicat. Les acusacions de trencar l'alto el foc s'han produït poc més d'una hora després que Trump anunciés que la pausa en els atacs havia entrat en vigor.
El republicà va anunciar dilluns a la nit un pacte entre Teheran i Tel-Aviv per a un «alto el foc total». «Iran començarà l’alto el foc i, 12 hores més tard, Israel començarà el seu alto el foc i, 24 hores més tard, serà la fi oficial de la guerra dels 12 dies», va explicar Trump en un missatge a Truth Social.
El ministre d’Exteriors de l’Iran, Seyed Abbas Araghchi, ha negat que existeixi un acord d’alto el foc, però ha assegurat si Israel «atura l’agressió il·legal contra el poble iranià», l’Iran «no té intenció de continuar la seva resposta». De fet, han anunciat una pausa dels atacs a partir de les quatre d’aquesta matinada.
Les forces armades d’Israel han informat aquesta matinada d’atacs a l’oest de l’Iran «en les últimes hores», però el govern de Netanyahu ha confirmat l'acceptació de l'acord d'alto el foc aquest dimarts al matí. «A la llum de la consecució dels objectius de l'operació, i en plena coordinació amb el president Trump, Israel ha acceptat la proposta del president d'un alto el foc bilateral», ha dit en un comunicat, segons recullen mitjans locals com Haaretz.
Poc després, l'exèrcit de Netanyahu ordenava a la població del nord d'Israel de protegir-se en els refugis antiaeris en detectar el llançament de míssils des de l'Iran contra territori israelià.
Enfrontament entre els EUA i l’Iran
L’Iran va atacar dilluns a la tarda la base militar dels Estats Units a Qatar com a resposta al bombardeig ordenat pel president dels EUA, Donald Trump, el diumenge contra instal·lacions nuclears iranianes. Segons confirmen mitjans estatals iranians com Tasnim News Agency, Teheran va atacar la base militar d’Al-Udeid «per l’agressió militar» dels EUA.
«Qualsevol repetició dels atacs conduirà a l'acceleració del col·lapse de l'establishment militar nord-americà a la regió», diu el comunicat del Cos de la Guàrdia Revolucionària Islàmica que recull el mitjà. El portaveu del ministeri d’Exteriors de Qatar, Majed Al Ansari, va assegurar que la base «havia estat evacuada anteriorment» per «precaució» davant de les «tensions» a la regió i que no hi va haver ferits ni morts.
«Em plau informar que, a més de no haver mort ni ferit cap estatunidenc, molt important, tampoc hi ha hagut cap qatarià mort ni ferit. Gràcies per la vostra atenció a aquest assumpte!», va dir Trump sobre les represàlies de l’Iran.