Internacional
Rutte, a Trump en un missatge privat: «Europa pagarà en gran (a l’OTAN), com ha de ser, i serà el teu èxit»
El president dels EUA publica a les xarxes socials una conversa privada amb el secretari general de l’OTAN
El secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, ha assegurat al president dels Estats Units, Donald Trump, que els països europeus pagaran més per la defensa col·lectiva de l’aliança militar. «Europa pagarà en GRAN (a l’OTAN), com ha de ser, i serà el teu èxit», li diu l’holandès en un missatge privat revelat per Trump a Truth Social aquest dimarts. Imitant l’estil del republicà, Rutte assegura a Trump que han aconseguit que tots els aliats es comprometin a elevar l’objectiu d’inversió en defensa al 5% del PIB tot i que no ha estat «fàcil». «Donald, ens has conduït a un moment realment molt important per a Amèrica i Europa. Aconseguiràs una cosa que CAP president americà en dècades podria haver aconseguit», afirma.
En aquesta conversa prèvia a la cimera de l’OTAN de la Haia, Rutte també agraeix a Trump la seva «acció decisiva» a l’Iran: «Ningú més s’atrevia a fer i ens fa a tots més segurs».
El president dels Estats Units va exigir als seus aliats elevar del 2% al 5% l’objectiu de despesa en defensa al 5% del PIB. Malgrat algunes reticències, els líders de l’OTAN van arribar a un principi d’acord el diumenge per elevar l’objectiu de despesa al 5% del PIB -un 3,5% en despesa militar directa i un 1,5% en àrees com la seguretat o la indústria- de cara al 2035.
El govern espanyol s’ha desmarcat del pacte assegurant que no gastarà més del 2,1% del PIB, ja que l’objectiu del 3,5% és «incompatible» amb l’estat del benestar. En canvi, Rutte va avisar el dilluns que Espanya haurà d'invertir un 3,5% del seu PIB en defensa si vol complir els objectius de capacitat acordats a l'OTAN a principis d'aquest mes de juny.