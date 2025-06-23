Conflicte
L’Iran ataca la base militar dels EUA a Qatar com a resposta al bombardeig de Trump
Doha tanca temporalment l’espai aeri qatarià per «seguretat» i nega que hi hagi ferits o morts
L’Iran ha atacat aquest dilluns la base militar dels Estats Units a Qatar com a resposta al bombardeig ordenat pel president dels EUA, Donald Trump, el diumenge contra instal·lacions nuclears iranianes. Segons confirmen mitjans estatals iranians com Tasnim News Agency, Teheran ha atacat aquesta tarda la base militar d’Al-Udeid «per l’agressió militar» dels EUA.
«Qualsevol repetició dels atacs conduirà a l'acceleració del col·lapse de l'establishment militar nord-americà a la regió», diu el comunicat del Cos de la Guàrdia Revolucionària Islàmica que recull el mitjà. El ministeri d’Exteriors de Qatar ha condemnat l’atac i ha informat que la base «havia estat evacuada anteriorment» per «precaució» davant de les «tensions» a la regió.
«No hi va haver ferits ni pèrdues humanes com a resultat de l'atac», ha afirmat el portaveu del ministeri Majed Al Ansari en un missatge a X. Qatar ha tancat temporalment el seu espai aeri per «seguretat».