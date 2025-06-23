Judicial
La defensa de Pablo Ibar diu que un nou testimoni sap qui van ser els autors reals
Pablo Ibar sempre ha mantingut la seva innocència en el triple assassinat pel qual compleix cadena perpètua des de 1994
La defensa de Pablo Ibar, condemnat per un triple assassinat comès el 1994 en Florida (EUA), ha assegurat que compta amb un nou testimoni que ha identificat dos persones que serien els perpetradors reals del crim pel qual es va condemnar a Ibar, la qual cosa exculparia a aquest.
Andrés Krakenberger, portaveu de l’associació 'Pablo Ibar-Juicio Justo'; Daniel Tibbitt, actual advocat de Pablo Ibar, i Joe Nascimento, el seu anterior lletrat, han explicat aquest dilluns per videoconferència aquesta novetat sobre el cas de Pablo Ibar, que continua a la presó en Florida condemnat a cadena perpètua.
El 26 de juny es compliran 31 anys de l’assassinat de l’amo d’un club nocturn i de dos models, fets pels quals Ibar, reu hispanoestadounidense d’origen basc, va ser condemnat i del que sempre s’ha declarat innocent.
Segons la defensa d’Ibar, una persona s’ha posat en contacte amb ells per a informals que els veritables autors del crim van ser unes altres dos persones.
El nou testimoni és una persona que Pablo Ibar no coneix, amb la que no ha parlat mai, i que viu actualment en un tercer país, ni als Estats Units ni a Espanya.
Quan aquest testimoni es va assabentar pels mitjans de comunicació del cas -va tardar perquè vivia en un tercer país en el qual el cas no té tanta cobertura-, va ser quan va contactar amb l’associació i va assegurar que sabia els qui havien perpetrat els crims.
El testimoni té antecedents penals per robatoris d’aquella època, però ara viu en un altre país, en llibertat, i treballa amb normalitat. Ha demanat que la seua identitat es mantingui en secret ara per ara.
El nou testimoni va coincidir amb els autors en un altre assalt
El nou testimoni va explicar a la defensa que, uns mesos després del crim pel qual es va condemnar a Ibar, va coincidir amb els dos 'veritables’ perpetradors en una altra violació de domicili, i durant aquest assalt, aquests dos li van comentar que havien estat ells els que havien matat les tres víctimes de les quals es va acusar Ibar.
La defensa ha acceptat que hi pot haver escepticisme sobre aquest nou testimoni, pel que va realitzar les seues pròpies i «extenses» investigacions i ha considerat que el testimoni és sòlid.
Les dos persones que s’acusaria tenen antecedents penals importants, i la defensa d’Ibar sap els noms d’ambdós.
Partint d’aquestes proves noves, la defensa d’Ibar va presentar ahir mateix una nova moció davant del tribunal, en la qual es demana de nou la repetició del judici. La moció va a acompanyada d’una extensa declaració jurada del nou testimoni.
El normal és que ara es decreti una vista oral davant del jutge amb el nou testimoni per estudiar la situació, en la qual la defensa intentarà demostrar que en l’últim judici Pablo Ibar no hagués estat declarat culpable de tenir el jurat aquesta informació.
No hi ha termini, però la defensa espera que aquesta vista oral davant del jutge sigui en uns sis mesos.
Pablo Ibar està «esperançat»
«Confiem que això prosperarà» i el jutge decreti un altre judici. Si el jutge no els dona la raó, existeix la possibilitat de continuar apel·lant.
Sobre la situació de Pablo Ibar després de rebre aquestes noves notícies, la defensa ha comentat que «està esperançat i pensant que tant de bo hagués tingut aquestes proves fa trenta anys, però han arribat quan han arribat».
El 2008 també una altra persona va venir amb informació similar i allò no va prosperar perquè no coincidia l’ADN amb la persona denunciada, però la defensa creu que en aquesta ocasió el nou testimoni és sòlid.
Pablo Ibar, de 52 anys, casat, pare de dos fills i nebot del boxejador basc José Manuel Ibar 'Urtain', roman empresonat des de 1994, un mes després del crim.
L’any 2000 va ser condemnat a mort en un segon judici (el primer va ser nul en no arribar el jurat a un acord) i va passar 16 anys al corredor de la mort fins que el 2016 el Tribunal Suprem de Florida va revocar la sentència en entendre que les proves en contra seu eren «escasses» i «febles».
Ibar va continuar a la presó, encara que ja anés del corredor de la mort, a l’espera d’un altre judici, que es va celebrar el 2019, en el qual el jurat va tornar a considerar-lo culpable i el va condemnar a cadena perpètua.