Política
Trump retreu a Espanya la seva poca aportació en defensa a l'OTAN: «Sempre ha pagat molt poc»
El president dels Estats Units respon a Sánchez per la negativa d'invertir un 5% del PIB en defensa
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha carregat contra Espanya i li ha retret la seva poca aportació en defensa a l'OTAN. «L'OTAN haurà de parlar amb Espanya. Ha estat un país que sempre ha pagat molt poc. O eren bons negociadors o no feien el correcte. Crec que Espanya ha de pagar el mateix que tota la resta de països», ha assenyalat Trump en declaracions als mitjans.
Trump replica així la negativa de Pedro Sánchez de comprometre's a invertir un 5% del PIB en defensa i alertant que el nou objectiu és «incompatible» amb l'estat del benestar. «No farem aquest sacrifici», va avisar el president espanyol en una carta dirigida al secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, poc abans que se celebri la cimera de la Haia.
«Crec que els països de l'OTAN haurien de gastar un 5% del seu PIB en defensa. Els Estats Units hem estat donant suport a l'OTAN des de fa molt de temps. En molts casos, crec que pagant el 100% de la despesa», ha insistit Trump, que seguidament ha criticat la negativa pública d'Espanya de destinar un 5% del PIB a la despesa militar.
«Espanya és coneguda per pagar poc», ha etzibat el president nord-americà, que també ha aprofitat per disparar contra el Canadà. «Saben qui també ha pagat poc? Un lloc anomenat Canadà. Què van dir? Per què hem de pagar si els Estats Units ens poden protegir gratis? I fins ara tenien raó», ha manifestat Trump, que igualment ha menystingut el paper de la diplomàcia d'Europa en la crisi al Pròxim Orient i en la guerra oberta entre Israel i l'Iran.
«(Teheran i Tel-Aviv) no volen parlar amb Europa. Volen parlar amb nosaltres. Europa no podrà ajudar amb això», ha conclòs el president dels Estats Units.