Israel llança una nova onada d’atacs contra l’Iran
Els bombardejos a infraestructures militars, nuclears i civils han deixat almenys 78 morts i 320 ferits
Israel va llançar aquest dissabte una nova onada d’atacs contra almenys quatre punts del territori iranià, van informar mitjans del país persa. A la ciutat nord-occidental de Tabriz, les forces israelianes van colpejar almenys quatre punts, va informar l’agència Fars.
Press TV va mostrar vídeos de columnes de fum en aquesta urbs que és la capital de la província de l’Azerbaidjan Oriental. Es desconeix quins són els objectius israelians en aquesta zona.
També es van reportar atacs a Kermanshah i Khorramabad, ambdues urbs a l’oest del país persa.
A més, a primera hora d’aquest mateix matí es va produir un bombardeig contra l’aeroport de Mehrabad de Teheran, que atén vols nacionals.
Segons l’agència IRNA, l’atac a Mehrabad anava dirigit contra un hangar de caces de combat, però malgrat ser assolit per projectils «no va afectar les pistes, edificis o instal·lacions».
Israel va començar divendres a la matinada una sèrie d’atacs contra infraestructures militars, nuclears i civils del país persa, que s’ha prologat fins avui.
Entre els objectius es troben instal·lacions nuclears com les plantes d’enriquiment d’urani de Fordó i Natanz, l’aeroport nacional de Mehrabad i diverses bases militars.
En total les autoritats iranianes han comptabilitzat 78 morts i 320 ferits en els atacs contra infraestructures militars, nuclears i civils del país persa, entre ells alts càrrecs militars i nuclears.
L’Iran va respondre ahir a la nit amb almenys tres atacs amb míssils contra Tel Aviv que han causat tres morts i uns 38 ferits, segons la premsa de l’Estat jueu.