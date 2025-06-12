Successos
Un avió d'Air India amb destí a Londres s'estavella poc després d'enlairar-se a Ahmedabad
El vol AI171, amb capacitat per a més de 200 persones, havia d'arribar a la capital britànica aquest dijous a la tarda
Un avió d'Air India amb destí a l'aeroport de Londres Gatwick s'ha estavellat aquest dijous al matí poc després d'enlairar-se de la ciutat índia d'Ahmedabad. L'aerolínia ha confirmat a través de les seves xarxes socials que el vol AI1717 que feia la ruta entre aquesta ciutat índia i la capital britànica ha tingut un accident.
Segons la premsa local, l'avió s'ha estavellat en una zona urbanitzada i el xoc ha causat una gran columna de fum negre i una forta explosió, ja que l'aparell anava carregat de combustible per fer un vol de llarga durada. L'avió era un Boeing 787-8 Dreamliner, segons FlightRadar, i tindria capacitat per més de 200 persones.