Conflicte
Israel promet retornar els activistes del vaixell de la Flotilla de la Llibertat als seus països
Els voluntaris -entre ells la sueca Greta Thunberg i l’espanyol Sergi Toribio- denuncien «un segrest»
Israel ha promès retornar els activistes del vaixell 'Madleen', una embarcació del moviment internacional de la Flotilla de la Llibertat, que ha estat interceptat per l’exèrcit israelià aquest dilluns quan es dirigia cap a la Franja de Gaza amb un carregament d'ajuda humanitària. El buc comptava amb una dotzena d'activistes a bord -entre ells l'activista sueca Greta Thunberg i un voluntari espanyol, Sergi Toribio- els quals han denunciat que han estat «segrestats» perquè el vaixell es trobava en aigües internacionals. En un missatge a X, el ministeri d’Exteriors israelià ha assegurat aquesta tarda que els estan portant cap a un port israelià i, quan arribin, «s’organitzarà el seu retorn als respectius països d’origen».
Segons han indicat fonts del Ministeri d'Exteriors espanyol, l'executiu central ha convocat l'encarregat de negocis de l'ambaixada israeliana a Espanya per protestar pel que ha succeït. «Exteriors està en contacte amb l'afectat, [...] exercint la protecció consular», han apuntat.
A través de les xarxes, diversos dels activistes a bord del 'Madleen' han compartit vídeos i missatges de l'actuació de l'exèrcit israelià, a qui han acusat d'impedir l'arribada d'ajuda humanitària a la Franja de Gaza.
El govern israelià, en canvi, a través del seu ministre de Defensa -Isreal Katz- ha felicitat l'actuació de les forces del país per l'actuació «ràpida i segura» en la captura de l'embarcació, evitant així «que es trenqui el bloqueig [sobre l'ajuda humanitària] a les costes de Gaza». Ara mateix, l'ajuda que arriba a la Franja la gestiona la Fundació Humanitària de Gaza, una organització controlada per Tel-Aviv amb el suport dels Estats Units i que, en les seves primeres entregues, ha vist com es produïen greus incidents, alguns amb víctimes mortals.
En el mateix missatge publicat a X, el ministre Katz ha indicat que l'exèrcit israelià mostrarà als passatgers interceptats del vaixell un vídeo que mostrarà «els horrors de la massacre del 7 d'octubre» un cop arribin al port d'Ashdod. «És apropiat que l'antisemita Greta i els seus companys partidaris de Hamàs vegin exactament què és l'organització terrorista Hamàs, a la qual donen suport i per la qual treballen», ha escrit.
En una altra publicació a X per part del ministeri d'Afers Exteriors israelià, el govern del país ha assegurat que Greta Thunberg es troba «segura» i de camí cap a Israel. El missatge va acompanyat d'una fotografia on es veu l'activista sueca rebent aigua i menjar per part d'un membre de l'exèrcit israelià.