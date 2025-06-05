Salut
Creix la preocupació a Europa per l’augment de problemes de salut vinculats al consum de cocaïna
L’Agència Europea de les Drogues alerta de l’increment de substàncies sintètiques, com les catinones
L’Agència Europea de Drogues (EUDA, per les seves sigles en anglès) alerta de l’augment de problemes de salut pel consum de cocaïna a Europa. En el seu informe anual sobre el mercat de les drogues i els riscos per a la salut i la seguretat, l’EUDA detecta una “creixent preocupació” per l’increment “significatiu” dels “costos sanitaris i socials” vinculats al consum de cocaïna, la droga il·legal estimulant més consumida pels europeus. S’estan detectant més tractaments per addició, més intoxicacions i sobredosis. En paral·lel, l’EUDA també avisa de l’auge de les drogues sintètiques, com les catinones i els opioides sintètics, que també generen riscos per a la salut.
“L'augment de substàncies altament potents i patrons de consum de drogues més complexos està posant a prova els sistemes de salut i seguretat”, avisa Alexis Goosdeel, director de l’EUDA. Des d’aquesta agència reclamen augmentar la “prevenció, els tractaments i els serveis de reducció de danys” per “adaptar-los” a les realitats actuals.
L’Informe sobre Drogues 2025 de l’EUDA analitza les tendències i els desenvolupaments més recents en el mercat de les drogues a 29 països, inclosos els 27 estats membres de la UE, Noruega i Turquia.
Més problemes de salut per la cocaïna
La cocaïna és la droga estimulant il·lícita més consumida a Europa, amb uns 4,6 milions d’adults europeus que l’han utilitzat en l’últim any, segons l’EUDA. Països Baixos, Espanya i Bèlgica són la principal porta d’entrada de la cocaïna i des de fa anys registren records de confiscacions. El 2024, Espanya va fer la confiscació de cocaïna més gran en una sola partida: 13 tones amagades en plàtans procedents de l’Equador.
Després d’anys alertant sobre l’alta disponibilitat d’aquesta droga al mercat europeu, l’EUDA ha detectat ara un augment dels problemes de salut associats amb el seu consum. “Els problemes de salut relacionats amb la cocaïna poden ser difícils de distingir, però hi ha cada cop més senyals que l'alta disponibilitat d'aquesta droga té un impacte negatiu creixent en la salut pública a Europa”, diu l’informe. Per exemple, s’han incrementat el nombre de pacients que inicien tractament, així com l’aparició de consumidors a les sales d’urgències hospitalàries.
Un quart de les morts per sobredosi el 2023 van ser causades per aquesta substància, però l’EUDA creu que s’està “infravalorant” la seva contribució a la mortalitat europea pels “problemes cardiovasculars” que genera. “El consum de cocaïna s'associa amb diverses conseqüències adverses per a la salut, que poden incloure agitació, psicosi, taquicàrdia, hipertensió, arrítmia, dolor toràcic i accidents cerebrovasculars. La majoria dels danys crònics relacionats amb el consum de cocaïna s'associen amb un consum intensiu, en dosis altes o a llarg termini, i a més de la dependència, aquests poden augmentar el risc de patir malaltia coronària, cardiomiopatia i accidents cerebrovasculars”, indica l’informe.
Augment de substàncies sintètiques
Arran de la prohibició dels talibans al cultiu de rosella i la producció d'opi a l'Afganistan, l’EUDA sospita que els buits d’heroïna al mercat europeu s’acabaran omplint amb opioides sintètics. Ara ja hi ha preocupació per l’aparició de nous opioides sintètics, com els nitazèns. Són “altament potents i poden causar sobredosi fatal”. El 2024, es van notificar set nous opioides sintètics al Sistema d’Alerta Primerenca de la UE, tots ells nitazèns, que han estat implicats en nombroses morts per sobredosi als països bàltics.
L’EUDA destaca l’aparició de medicines falsificades que contenen nitazèns i que “imiten” pastilles amb prescripció com l’oxicodona o les benzodiazepines. Poden ser especialment “perilloses” per als consumidors que no saben què estan prenent, diuen.
L’informe identifica igualment un augment de les catinones sintètiques, conegudes com a “sals de bany”. El 2023, es van registrar almenys 37 tones de catinones sintètiques, principalment procedents de l’Índia i importades a través dels Països Baixos.
El cànnabis, més potent
El cànnabis és la droga il·lícita més consumida a Europa, amb 24 milions d'adults europeus que l'han consumit en l'últim any. La disponibilitat de productes de cànnabis amb alta potència, com els productes comestibles, va a l’alça, segons l’informe.
Diversos estats membres de la UE (per exemple, Alemanya, Luxemburg, Malta i els Països Baixos) han modificat o tenen previst modificar el seu enfocament sobre el consum recreatiu de cànnabis. Aquests canvis inclouen noves regulacions sobre el cultiu domèstic, els clubs de cultiu sense ànim de lucre i el consum privat. L'EUDA els demana que supervisin i avaluïn aquests desenvolupaments per comprendre “plenament” el seu impacte en la salut pública, la seguretat i el mercat interior.
Nous serveis de l’EUDA
L'EUDA està desenvolupant un sistema d'alerta europea per a les drogues, d'avaluació de les amenaces per a la salut i la seguretat i una xarxa europea de laboratoris forenses i toxicòlegs per anticipar i respondre millor als nous reptes relacionats amb les drogues.
Per la seva banda, la Comissió Europea assegura que està “intensificant” els seus esforços per “desmantellar” les màfies, “interrompre” les operacions i abordar la “preocupant tendència del reclutament de joves” en el tràfic de drogues.