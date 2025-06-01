Societat
Ucraïna enviarà una delegació a les converses de pau d'Istanbul però creu que Putin «és de tot menys seriós»
Zelenski retreu a Rússia que no porti una proposta clara a la reunió
El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha confirmat que enviarà una delegació a Istanbul encapçalada pel ministre de Defensa, Rustem Umerov, a les converses de pau amb Rússia que Turquia està acollint. Zelenski havia reclamat que aquestes converses es fessin al més alt nivell, amb ell mateix i el president rus, Vladímir Putin, però el Kremlin ho ha descartat. El president ucraïnès ha retret als russos que no hagin portat una proposta clara a Istanbul sobre com pretenen arribar a la pau. «No la tenim, Turquia no la té, els Estats Units tampoc la tenen ni tampoc altres socis. A aquestes altures, això és de tot menys seriós», ha criticat.
Ha reclamat a Rússia que «deixi de jugar amb la diplomàcia i posi fi a la guerra». «Tothom vol una pau seriosa i Rússia ho ha d'acceptar. Aquesta hauria de ser l'agenda de les reunions. Nosaltres ja hem presentat la nostra agenda. Esperem que el cantó nord-americà sigui decisiu amb les sancions per ajudar a acostar la pau», ha afegit en un missatge a les xarxes socials.
Mentrestant, la guerra continua i Ucraïna ha llançat aquest diumenge un atac a gran escala amb drons contra bombarders russos a la llunyana regió d'Irkutsk, a Sibèria, a tocar de Mongòlia i del llac Baikal. És el primer atac de molt llarg abast que l'exèrcit ucraïnès fa contra Rússia i ha destruït una quarantena d'avions de guerra.
La guerra de drons també surt de Rússia, que la passada nit ha llançat centenars d'aquests aparells i míssils contra objectius ucraïnesos. Segons autoritats d'Ucraïna, han detectat més de 500 drons i n'han pogut neutralitzar 385.
Descarrilament de trens
Almenys set persones han mort i una setantena han resultat ferides aquest diumenge a la regió russa de Briansk, fronterera amb Ucraïna, en esfondrar-se un pont sobre un tren, que ha descarrilat. El governador de Briansk, Aleksandr Bogomaz, ha atribuït inicialment l'ensorrament a una explosió. A la veïna regió de Kursk hi ha hagut un altre descarrilament ferroviari per la caiguda d'un pont sobre les vies. En aquest cas l'únic ferit ha estat el conductor d'un comboi. Ucraïna no s'ha pronunciat de moment sobre aquests incidents.