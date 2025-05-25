Guerra
Una dotzena de morts en una nova nit d'atacs a Ucraïna mentre es completa l'intercanvi de presoners
Zelenski critica que el «silenci» dels EUA i altres països «només encoratja Rússia»
Ucraïna ha patit aquesta matinada un dels atacs aeris més massius per part de Rússia dels darrers mesos, amb gairebé 300 drons i prop de 70 míssils, que haurien provocat almenys una dotzena de morts, entre ells infants, segons informen les autoritats ucraïneses.
El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha criticat en un missatge difós a Telegram el «silenci» dels Estats Units i d'altres potències internacionals, que considera que «només encoratja Rússia» a seguir amb la guerra.
Els atacs d'aquesta matinada han tornat a afectar la capital, Kíiv, que ha patit bombardejos a la universitat, i arriben mentre s'ha completat aquest diumenge l'intercanvi de 1.000 presoners per bàndol.
«Sense una pressió real i decidida sobre el lideratge rus, aquesta brutalitat no s’aturarà», ha dit Zelenski. «La guerra no s’atura els caps de setmana, i tampoc ho hauria de fer el suport internacional», ha advertit el president ucraïnès.
La intensificació dels atacs arriba mentre Rússia i Ucraïna tenen en marxa l'operació d'intercanvi de presoners pactada a Turquia la setmana passada, i que s'ha completat aquest diumenge.
Divendres van fer el primer gran intercanvi, amb uns 800 presoners, 400 de cada bàndol, mentre que dissabte Zelenski va confirmar també l'alliberament de 307 ciutadans més.
Aquest diumenge, Zelenski ha confirmat el retorn de 303 militars capturats més. L'acord preveia el retorn de 1.000 presoners de cada país en total.