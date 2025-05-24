Xarxes socials
La xarxa social X registra una nova caiguda global
L'antiga Twitter pateix una incidència des d'aquest migdia
La xarxa social X, abans anomenada Twitter, ha patit una caiguda mundial que dificulta l'accés a la plataforma. La incidència, que ha començat cap a les 14.00 hores d'aquest dissabte, impedeix carregar alguns missatges o fer-ne de nous.
Divendres al vespre ja hi va haver un problema al centre de dades d'X que va impedir l'accés a alguns usuaris i retards en les notificacions.
La plataforma, però, encara no s'ha pronunciat sobre la incidència d'aquest dissabte.