El papa Lleó XIV inicia el seu pontificat reivindicant «una Església unida» contra l'odi
Robert Prevost rep el tradicional anell del Pescador en una cerimònia solemne amb 150 delegacions d'arreu del món
El papa Lleó XIV ha iniciat el seu pontificat en una cerimònia d'entronització solemne celebrada a la basílica de Sant Pere del Vaticà. «Cal una Església unida que es converteixi en ferment d'un món reconciliat. En aquests temps, encara veiem massa discòrdia i massa ferides causades per l'odi, la violència, els prejudicis, la por al diferent i un paradigma econòmic que explota els recursos de la Terra i margina els més pobres», ha expressat el pontífex en la seva homilia davant de més de 150 delegacions d'arreu del món.
I va afegir: «Nosaltres volem ser, dins d’aquesta massa, un petit llevat d’unitat, de comunió i de fraternitat. Nosaltres volem dir-li al món, amb humilitat i alegria: mirin a Crist! Atansin-se a Ell! Acullin la seua Paraula que il·lumina i consola!».
El nou pontífex, elegit el passat 8 de maig després del conclave, ha inaugurat el seu ministeri petrino amb aquesta missa en la qual ha rebut el pal·li i l’Anell del Pescador, símbols del poder papal.
En la seua homilia, va cridar a l’església a superar les seves divisions i a bastir ponts amb les altres religions i branques del cristianisme, exercint com un reducte de «comunió i fraternitat».
«Mirin a Crist! Atansin-se a Ell! Acullin la seua Paraula que il·lumina i consola! Escoltin la seua proposta d’amor per formar la seua única família: en l’únic Crist som un. I aquesta és la via que hem de recórrer junts, units entre nosaltres, però també amb les Esglésies cristianes germanes, amb els qui transiten altres camins religiosos, amb aquells que conreen la inquietud de la recerca de Déu, amb totes les dones i els homes de bona voluntat», va dir.
Tot, va sostenir, «per construir un món nou on regni la pau», suscitant l’aplaudiment de la plaça.
El culte ha començat amb l'oració de Robert Prevost davant la tomba de Sant Pere i ha comptat amb diversos moments simbòlics com la imposició del pal·li, l'entrega de l'anell del Pescador i el ritual de l'obediència.