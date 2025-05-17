Política
Espanya proposarà a l'ONU que la Cort Internacional de Justícia es pronunciï sobre el bloqueig d'Israel a Gaza
Pedro Sánchez intervé a la cimera de la Lliga Àrab: «Palestina es dessagna davant els nostres ulls»
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que Espanya proposarà a l'ONU que la Cort Internacional de Justícia es pronunciï sobre el bloqueig d'Israel a l'entrada d'ajuda humanitària a Gaza. «Cal redoblar la nostra pressió sobre Israel per aturar la massacre a Gaza. Per tots els mitjans possibles i en especial a través de les vies que ens dona el dret internacional», ha assenyalat Sánchez en la seva intervenció aquest dissabte a la cimera de la Lliga Àrab a Bagdad.
«Palestina es dessagna davant els nostres ulls. Res del que està succeint a Gaza i Cisjordània pot ser indiferent a Europa ni a la resta del món. Cal aturar ja aquesta espiral de violència», s'ha mostrat convençut el president espanyol.
«Per això, i des de Bagdad, vull instar a fer ús de tot el nostre capital polític per revertir la situació i apostar decididament per la pau», ha insistit Sánchez, que ha desgranat quatre prioritats urgents. «Cal exigir el final immediat de la catàstrofe humanitària a Gaza. Els avanço que Espanya i Palestina estan impulsant un nou projecte de resolució a l'Assemblea General de Nacions Unides", ha explicat el president espanyol.
«A la resolució exigim a Israel que acabi el bloqueig a Gaza i faciliti l'accés sense restriccions a l'assistència humanitària, d'acord amb els principis d'imparcialitat, independència i neutralitat», ha enumerat Sánchez. «Cal treballar conjuntament perquè prosperi aquesta important resolució», ha reclamat el president espanyol.
«També portarem una proposta a l'Assemblea de Nacions Unides per tal que la Cort Internacional de Justícia es pronunciï sobre el compliment per part d'Israel de les seves obligacions internacionals pel que fa a l'accés de l'ajuda humanitària a Gaza», ha posat sobre la taula Sánchez, que igualment ha apostat per «avançar en la solució política» dels dos Estats: Israel i Palestina.
D'altra banda, el president del govern espanyol ha confiat en la cimera prevista per al mes vinent, organitzada per França i l'Aràbia Saudita. «Representa una oportunitat històrica que no podem desaprofitar», ha reflexionat en veu alta Sánchez.
«Però només tindrà èxit si hi ha un ampli consens àrab i europeu que culmini en una acció del conjunt de la comunitat internacional», ha puntualitzat.
«Si la Unió Europea i la Lliga Àrab treballen juntes, amb un lideratge fort, serem un motor com cap altre per resoldre els problemes a la regió», ha conclòs el president espanyol.