Conflicte
Rússia i Ucraïna acorden l'intercanvi de 2.000 presoners de guerra
Moscou i Kíiv fan un pas cap al diàleg en una reunió a Istanbul i es comprometen a una segona trobada
Rússia i Ucraïna han acordat l'intercanvi de 2.000 presoners de guerra en la primera trobada directa entre els dos països en guerra des de fa tres anys, segons ha confirmat el ministre d’Exteriors turc, Hakan Fidan, en un missatge a X. Com a cap de l’equip negociador ucraïnès, el ministre de Defensa Rustem Umerov no ha volgut concretar el dia de l'intercanvi pactat, segons informen les agències Tass i Ukrinform. En la reunió a Istanbul, que ha durat menys de dues hores, Moscou i Kíev s’han compromès a tornar-se a reunir i a traslladar per escrit «les condicions que permetrien assolir un alto el foc», segons ha explicat Fidan.
«Avui ha estat un dia important per a la pau mundial», ha reivindicat el ministre turc.
En un missatge difós pel ministeri d'Exteriors rus, el cap de la delegació russa, Vladímir Medinsky, ha afirmat que Moscou està «satisfeta» amb les converses i «disposada a seguir amb els contactes».
Per la seva banda, fonts del ministeri d'Exteriors ucraïnès han explicat a l'agència estatal Ukrinform que els russos han fet algunes peticions «inacceptables» per a Kíiv.
Des d'Ucraïna, han demanat que la propera fase de la negociació la facin directament els líders dels dos països, Putin i Zelenski. El ministeri d'Exteriors rus s'ha limitat a dir que han «pres nota» de la petició.
Així mateix, la delegació russa ha indicat que han acordat que cada part estableixi «la seva visió sobre un possible futur alto el foc», i que un cop es presenti «continuaran les negociacions», en línia amb el que ha explicat Turquia. Per la seva banda, Ucraïna ha reiterat la seva voluntat d'assolir la pau
De fet, malgrat l'acord per als presoners, en les converses d'aquest divendres no s'ha avançat en l'alto el foc, més enllà d'acordar que cada part plantejarà la seva proposta, situació que ha generat malestar entre els líder europeus reunits a Tirana.
El president francès, Emmanuel Macron, el primer ministre britànic, Keir Starmer, el canceller alemany, Friedrich Merz, el primer ministre polonès, Donald Tusk, i el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, han fet una trucada amb el president nord-americà, Donald Trump, per parlar sobre les converses.
Segons ha dit Macron posteriorment, que Putin rebutgés de nou respondre a la proposta d'alto el foc incondicional plantejada pels Estats Units i que té el suport d'Ucraïna i Europa és una mostra que Rússia «no vol la pau i simplement intenta comprar temps per seguir amb la guerra». Els líders han destacat la necessitat de coordinar-se per trobar una «resposta unitària».
En la mateixa línia, Tusk ha dit que és hora d'augmentar la «pressió» a Putin, mentre que el britànic Starmer ha dit que l'actitud russa és «inacceptable».
Converses a Turquia
La cimera a Turquia ha començat al palau de Dolmabahçe, a Istanbul, aquest migdia després d'una trobada prèvia entre Ucraïna, Turquia i els EUA. El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, va rebutjar en l'últim moment participar-hi per l'absència del president rus, Vladímir Putin, que s'ha negat a viatjar a Istanbul malgrat la petició del dirigent ucraïnès.
Abans de l'inici de la reunió, hi ha hagut trobades trilaterals entre Turquia, els Estats Units i Ucraïna, en les que ha participat el secretari d'Estat, Marco Rubio. A les negociacions tècniques entre Ucraïna i Rússia, però, no hi ha presència nord-americana.
Amb la tornada de Trump a la Casa Blanca a principis d'any, els EUA ha impulsat una negociació entre les parts en guerra a Ucraïna. Fins ara, l'administració Trump ha mantingut contactes a dues bandes amb reunions a l'Aràbia Saudita. Putin va declarar una breu treva per Pasqua, però els enfrontaments continuen. Ara, l'objectiu de Kíiv és aconseguir un alto el foc d'un mes per negociar un acord de pau amb Moscou.
Putin va proposar diumenge obrir negociacions directes amb Kíiv a Istanbul, però s'ha negat a participar-hi ell de moment, malgrat la petició del president Zelenski.
Acord per intercanviar presoners
Kíiv havia rebaixat les expectatives sobre la possibilitat d'aconseguir un acord a Istanbul per l'enviament d'una delegació russa de «baix rang». Però, finalment les parts han pactat l'intercanvi de 2.000 presoners, una de les principals reclamacions d'Ucraïna a Rússia per seguir dialogant.
Des de la cimera de la Comunitat Política Europea a Albània, Zelenski ha demanat tres condicions per crear «un nivell mínim de confiança» en les negociacions: l'alliberament dels presoners de guerra i dels civils ostatges, i el retorn dels nens capturats per Rússia.
D'altra banda, Zelenski ha avisat que hi haurà temes que només es podran negociar entre els líders i ha reiterat que cal dissenyar una «estructura de seguretat per a Ucraïna» que garanteixi el compliment d'un eventual acord de pau.
La delegació ucraïnesa ha estat encapçalada pel ministre de defensa, Rustem Umerov, acompanyat de representants militars i d'intel·ligència de Kíiv, mentre que a la delegació russa hi havia l'assessor del Kremlin, Vladimir Medinsky, el viceministre d'Afers Exteriors, Mikhail Galuzin; el cap de la Direcció Principal de l'Estat Major de les Forces Armades Russes, Igor Kostyukov, i el viceministre de Defensa, Alexander Fomin.