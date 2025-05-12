Política
El PKK anuncia la seva dissolució i la fi de la lluita armada
El congrés del grup diu que la qüestió kurda és en un punt on «es pot resoldre a través de la política democràtica»
El Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK) ha anunciat aquest dilluns la seva dissolució i la fi de la lluita armada després de quatre dècades de conflicte. En un comunicat difós per l'agència de notícies Firat (ANF), l'organització ha assegurat que les seves accions durant els últims anys han situat la qüestió kurda en un punt on «es pot resoldre a través de la política democràtica».
Segons el comunicat, s'inicia ara «una nova era» per al moviment. La decisió arriba després que el PKK anunciés el març un alto el foc unilateral seguint la crida del seu líder, Abdullah Öcalan, que havia demanat precisament la fi de l'estratègia militar.