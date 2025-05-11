Actualitat
Putin proposa celebrar «negociacions directes» de pau amb Ucraïna el 15 de maig a Istanbul
El president rus aposta per un diàleg «sense condicions» que abordi les «arrels del conflicte»
El president rus, Vladímir Putin, ha proposat celebrar «negociacions directes» de pau amb Ucraïna el pròxim 15 de maig a Istanbul, durant una compareixença de matinada al Kremlin retransmesa per televisió.
El líder rus ha anunciat que trucarà aquest diumenge el president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, per comunicar-li la iniciativa i ha apostat per un diàleg «sense condicions» que abordi les «arrels del conflicte», que ja acumula més de tres anys de durada.
«La nostra proposta està sobre la taula. La decisió depèn ara de les autoritats ucraïneses i dels seus patrocinadors», ha etzibat Putin, que ha recordat que la capital turca ja va acollir unes negociacions per aturar la guerra el març del 2022 que finalment van fracassar.
«Estem decidits a entaular negociacions serioses amb Ucraïna. Cal eliminar les causes originals del conflicte, aconseguir una pau duradora i sòlida a llarg termini», ha precisat el president rus. «No descartem que durant aquestes negociacions aconseguim arribar a un acord sobre alguna classe de nova treva o alto el foc. Una treva real que sigui respectada no només per Rússia, sinó també per part d'Ucraïna», ha conclòs Putin.
Zelenski: «És un senyal positiu»
El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha vist com «un senyal positiu» la proposta de Putin d'unes «negociacions directes» de pau a Istanbul, però ha seguit reclamant un alto el foc a partir d'aquest 12 de maig. «És un senyal positiu que els russos finalment hagin començat a considerar posar fi a la guerra. Tot el món ho ha estat esperant durant molt de temps. I el primer pas per acabar realment amb qualsevol guerra és un alto el foc», ha recalcat Zelenski en un missatge a X.
«No té sentit continuar amb la matança ni un dia més. Esperem que Rússia confirmi un alto el foc –complet, durador i fiable– a partir de demà, 12 de maig, i Ucraïna està preparada per reunir-s'hi», ha manifestat el president ucraïnès.
Per la seva banda, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que seguirà «treballant» amb Rússia i Ucraïna per garantir la pau. «Un gran dia en potència per a Rússia i Ucraïna. Penso en els centenars de milers de vides que se salvaran quan aquest interminable bany de sang acabi», ha afirmat Trump a la xarxa Truth Social.
«Serà un món completament nou i molt millor. Seguiré treballant amb les dues parts per assegurar-me que així sigui. Els Estats Units volen centrar-se en la reconstrucció i el comerç. S'aproxima una gran setmana», ha finalitzat el mandatari nord-americà.