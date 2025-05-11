Actualitat
Lleó XIV alerta d'una «tercera guerra mundial per parts» i reclama la pau a Ucraïna i a Gaza
El papa demana un «alto el foc immediat» a Palestina i el retorn dels ostatges en el primer diumenge del pontificat
Lleó XIV ha descrit l'escenari geopolític actual com una «tercera guerra mundial per parts», en el discurs davant dels fidels celebrat durant el primer diumenge del seu papat des del balcó central de la basílica de Sant Pere.
El líder de l'Església ha reclamat també la fi de les hostilitats a Ucraïna i Gaza. De fet, ha demanat un «alto el foc immediat» a Palestina i el retorn dels ostatges que Hamàs manté retinguts.
Sobre el conflicte a l'est d'Europa, ha pregat per «una pau autèntica, justa i duradora», l'alliberament dels presos i «el retorn dels nens amb les seves famílies».
«Mai més la guerra», ha dit en un missatge als líders mundials, recordant els 80 anys de la fi del conflicte que va assolar Europa i el món entre el 1939 i el 1945.