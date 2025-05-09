Religió
Hamàs felicita Lleó XIV i li demana que mantingui el suport a Gaza
El grup islamista apel·la al nou papa perquè segueixi l’estela de Francesc en la defensa del poble palestí i el rebuig a l’ofensiva israeliana
El grup islamista Hamàs va felicitar Lleó XIV per la seva elecció com a papa i li va demanar de mantenir el suport que va mostrar el seu antecessor, Francesc, a la Franja de Gaza.
«Felicitem a Lleó XIV per la seva elecció com a líder de l’Església catòlica, i esperem que continuï amb l’enfocament del difunt papa de suport als oprimits i rebuig al genocidi en Gaza», va dir el grup ahir a la nit en un comunicat.
En el seu missatge, Hamàs va desitjar «èxit» al nou pontífex en la tasca de l’Església en un món marcat per les tragèdies, i en especial la «brutal agressió sionista» contra Gaza, on ja han mort més de 52.000 persones des que va començar l’ofensiva israeliana, segons el recompte de les autoritats sanitàries gazatís.
El grup també va aprofitar per recordar «les valentes postures humanitàries» del difunt papa Francesc, la seva «solidaritat constant amb el poble palestí» i el seu «rebuig de l’ocupació i de les seves polítiques repressives».
El papa Francesc va ser un fervent defensor de la pau mundial i exigia gairebé diàriament posar fi a l’ofensiva israeliana contra Gaza, que va arribar a demanar que s’investigués com a possible genocidi.
Després de la seva mort, el primer ministre israelià, Benjamín Netanyahu, va tardar tres dies a expressar les seves condolences.