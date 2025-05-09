Religió
Una associació de supervivents d'abusos de l'Església acusa el Papa d'ocultar casos al Perú
Diverses entitats catòliques LGTBIQ+ dels EUA també lamenten els seus comentaris homòfobs de fa una dècada
a Xarxa de Supervivents d'Abusos per Sacerdots (SNAP) ha acusat el nou papa, Lleó XIV, d'encobrir abusos sexuals de sacerdots mentre era bisbe al Perú. En un comunicat, l'entitat diu que Robert Prevost, com a cap provincial dels agustins, va permetre que James Ray, un sacerdot acusat d'abusar de menors, el ministeri del qual havia estat restringit des del 1991, residís al convent de St. John Stone dels agustins a Chicago l'any 2000, malgrat la seva proximitat a una escola primària catòlica. D'altra banda, diverses entitats catòliques i LGTBIQ+ dels Estats Units també ha fet comunicats lamentant els comentaris homòfobs que va fer el nou papa fa una dècada.
«Els mitjans de comunicació occidentals són extraordinàriament eficaços a l'hora de fomentar entre el públic en general una enorme simpatia per creences i pràctiques que són contràries a l'Evangeli, com ara l'avortament, l'estil de vida homosexual i l'eutanàsia», va dir el 2012 segons recullen mitjans com 'The New York Times' o 'The Guardian'.
Associacions dels EUA en defensa de la inclusió de les persones LGBTQ+ a l'Església catòlica, com New Ways Ministry o DignityUSA, han emès comunicats lamentant aquestes paraules i demanant a Lleó XIV que «continuï l'acollida» que va iniciar el papa Francesc.«Preguem que, en els 13 anys que han passat, 12 dels quals van ser sota el papat del papa Francesc, el seu cor i la seva ment s'hagin desenvolupat de forma més progressista en temes LGBTQ+, i adoptarem una actitud d'espera», diu New Ways Ministry.
Abusos de l'Església
El 2022, quan Prevost era bisbe de Chiclayo (Perú), tres víctimes van denunciar els seus casos a les autoritats civils després que la seva denúncia canònica presentada a través de la diòcesi no avancés.
Des d'aleshores, les víctimes afirmen que Prevost no va obrir cap investigació, va enviar informació inadequada a Roma i que la diòcesi va permetre que el sacerdot continués impartint missa, adjuntant fotos del sacerdot dient missa després de la seva denúncia.
El 25 de març passat, SNAP va presentar una denúncia contra Prevost en virtut del decret del papa Francesc 'Vos estis lux mundi' del 2023, que concreta les normes que ha de seguir l'Església en matèria d'abusos sexuals de sacerdots.
Aquesta carta no és la primera d'aquest tipus. Uns supervivents van escriure al papa Francesc abans de la seva mort, després que anunciés els seus plans per escriure una exhortació apostòlica als nens. L'anterior papa mai va respondre. «Ara aquesta tasca recau sobre vostè», diu l'SNAP al papa Lleó XIV. I afegeix que «l'Església no té credibilitat per parlar dels drets dels nens mentre continua protegint els depredadors i els bisbes de la seva responsabilitat».
«L'agressor sexual amb collar comet dos delictes: un contra el cos i un contra la veu. La gran pompa al voltant de la vostra elecció ens recorda: els supervivents no tenen el mateix pes en aquest món que vosaltres.» La carta oberta de l'SNAP assegura que molts dels cardenals que van votar en aquest conclave van protegir activament els abusadors, i molts dels que seran nomenats a la cúria sota aquest papat porten taques similars.
El grup ha rebut informació de supervivents i denunciants d'arreu del món, i ha publicat la seva recerca en una web.
La iniciativa continuarà buscant informació sobre els cardenals implicats en abusos i encobriments després del conclave, ja que molts d'aquests homes seran nomenats per a càrrecs a la cúria del papa Lleó XIV amb la supervisió de les investigacions d'abusos.
Per tot això, l'SNAP demana una acció decisiva durant els primers 100 dies de papat. Entre altres coses, reclama una comissió global de la veritat independent i amb la plena cooperació del Vaticà; una llei universal de tolerància zero cap als abusos adoptada en el dret canònic; tractats jurídics internacionals que exigeixin transparència i rendició de comptes; un fons de reparació per als supervivents amb el suport econòmic de l'Església; i un consell global de supervivents dels abusos amb l'autoritat per supervisar i fer complir la normativa. «Pot posar fi a la crisi d'abusos; l'única qüestió és, ho farà?», pregunta l'entitat al nou Papa.