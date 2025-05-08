Conclave
El nord-americà Robert Prevost serà el successor de Francesc i portarà el nom de Lleó XIV
La fumata blanca s'ha produït minuts després de les sis de la tarda en el segon dia de deliberació al Vaticà
El Papa triat pel conclave de 135 cardenals reunits des d'ahir a Sant Pere del Vaticà per substituir el difunt Francesc és el cardenal dels EUA Robert Prevost, que portarà el nom de Lleó IXV.
El cardenal Dominique Mamberti ha estat l'encarregat d'anunciar el nom a la plaça de Sant Pere. "Annuntio vobis gaudium màgnum: habemus papam", ha dit en llatí ("us anuncio una gran joia: tenim papa").
Després ha revelat el nom del cardenal i el que ha triat com a sant pare. La fumata blanca ha arribat minuts després de les sis de la tarda, en un moment en què la plaça de Sant Pere no congregava molta gent. Tot just ha sortit el fum, però, l'espai s'ha començat a omplir.